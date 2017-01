Przed nami kolejny gorący dzień w Sejmie

Noc w Sejmie minęła spokojnie; część posłów opozycji została w Sejmie. Jak pisał o 3 w nocy na Twitterze poseł Rafał Trzaskowski, który właśnie kończył swój dyżur „Jest nas dwadzieścioro”.

W czwartek na godzinę 8 zwołano zarząd Platformy Obywatelskiej, a godzinę później ma odbyć się posiedzenie jej klubu. Politycy PiS spotkali się w gabinecie marszałka Kuchcińskiego w środę wieczorem. W spotkaniu udział brali m.in. Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, wicemarszałkowie Sejmu Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki oraz szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Rano ma zebrać się się Konwent Seniorów(marszałek, wicemarszałkowie, szefowie klubów).

Co się dziś wydarzy w Sejmie?

Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w środę, że „będą podjęte odpowiednie działania", jeśli opozycja dalej będzie blokować mównicę sejmową i stół prezydialny.Przyznał jednak, że decyzja w tej sprawie należy do marszałka Sejmu. Zdaniem Kaczyńskiego blokowanie stołu prezydialnego, uniemożliwianie marszałkowi Sejmu, funkcjonariuszowi publicznemu, przemocą sprawowania funkcji, to „bardzo poważne przestępstwo przeciwko państwu”. – Jako poseł i prawnik mogę powiedzieć, że blokowanie mównicy to czyn opisany w kodeksie karnym i bardzo poważne przestępstwo. Mam nadzieję, że ci, którzy to robią, zdadzą sobie sprawę, w jakiej się znajdują sytuacji.

– Rozumiem, że prezes PiS mówi w imieniu prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, to jest śmieszne – powiedział Grzegorz Schetyna, komentując słowa Kaczyńskiego. Dopytywany, czy nie obawia się zarzutów karnych, odpowiedział: – Szeregowy poseł, prezes największej partii, mówi o zarzutach karnych. To jest kompromitacja, to jest wstyd.

Przypomnijmy: w środę marszałek Marek Kuchciński w pierwszym podpisanym przez niego w tym roku pełnomocnictwie upoważnił komendanta Straży Marszałkowskiej „do występowania do instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie realizacji przez Straż Marszałkowską żądań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu”. Treść pełnomocnictwa ujawnił na Twitterze Sławomir Nitras (PO). Jego zdaniem, pismo Kuchcińskiego wskazuje na to, że marszałek Sejmu wzywa BOR na pomoc Straży Marszałkowskiej.

Co się działo w Sejmie w środę

Zgodnie z planem posiedzenie miało rozpocząć się w środę w południe. Po całym dniu rozmów polityków opozycji i PiS marszałek Kuchciński otworzył je o godzinie 19. Kilka minut wcześniej przed dziennikarzami otworzono galerię sejmową. Opozycja nie blokowała już stołu prezydialnego i marszałkowskiego fotela. Posłowie nie zeszli jednak z mównicy sejmowej.

Kuchciński rozpoczął posiedzenie od wspomnienia byłych parlamentarzystów, którzy zmarli w ostatnich miesiącach (Stanisław Hniedziewicz, Longin Komołowski, Janusz Brochwicz-Lewiński, Maria Łopatkowa). Po krótkiej modlitwie za zmarłych, marszałek zarządził przerwę w obradach do czwartku do godziny 10.

Które to posiedzenie Sejmu? Kuchciński nie mówi

Niektórzy zastanawiają się, czy Kuchciński otworzył nowe – 34. posiedzenie Sejmu, czy kontynuował, tak jak chciała tego opozycja 33, które według posłów PO i Nowoczesnej nie zostało formalnie zakończone. Posłanka Joanna Mucha (PO) zwracała uwagę w TVN24: „Marszałek, otwierając to posiedzenie, nie powiedział, które posiedzenie otwiera. I to nie jest przypadkowe, że numer tego posiedzenia nie padł”. Jednak, jak sprawdziliśmy w stenogramach, marszałek Kuchciński w ostatnich kilku miesiącach nigdy nie mówił otwierając posiedzenia Sejmu, które to już w tej kadencji. W środę wieczorem na stronach sejmowych ukazał się stenogram z posiedzenia z 11 stycznia opisany: Sprawozdanie Stenograficzne z 34. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (pierwszy dzień obrad).

Co się działo wcześniej? – PiS przegłosował właśnie tak zwaną ustawę budżetową. Platforma nie brała udziału w tych głosowaniach. To pokazuje, że to wszystko, co działo się dziś przez cały dzień w Sejmie, było kamuflażem. PiS nie był gotowy do podjęcia żadnego kompromisu – mówi wicemarszałek Sejmu Bogdan Borusewicz.

Senatorowie PiS, po przegłosowaniu budżetu późnym popołudniem, gratulowali sobie przed senacką salą obrad „wielkiego zwycięstwa”.