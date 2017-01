Zbigniew Ziobro zaskarżył do TK wybór trzech sędziów z 2010 roku

Ziobro zaskarżył uchwałę, a TK musi skargę rozpatrzeć bez udziału tych sędziów. Ziobro uzasadnia, że wybór trzech sędziów jest nieważny, bo zostali wybrani w jednym głosowaniu. Konstytucja w art. 194 mówi, że: „Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat”. Oznacza to, że sędziów nie można wybrać w jednym głosowaniu, ale nad każdą kandydaturą sędziego trzeba głosować oddzielnie. Rymara i Tuleję zgłosiło PO, a Zubika PSL. Wymaganej liczby głosów nie uzyskali wtedy Krystyna Pawłowicz, zgłoszona przez PiS i kandydat SLD Andrzej Wróbel.

Sędziów wybrano wtedy rzeczywiście jedną uchwałą i w jednym głosowaniu.

Sejm/Polityka Wybór sędziów 2010

W grudniu 2015 r. PiS wybierał swoich pięciu sędziów (w tym trzech dublerów Muszyńskiego, Ciocha i Morawskiego) w pięciu oddzielnych głosowaniach.

./Polityka Wybór sędziów 2015

Jakie mogą być skutki uznania skargi Ziobry?

„Za tym, że uchwała z dnia 26 listopada 2010 r. została przyjęta z naruszeniem Konstytucji RP, przemawia to, iż za jej pomocą dokonano wyboru sędziów TK w jednym głosowaniu. Okoliczność ta sprawia, że istnieje poważna i uzasadniona wątpliwość co do skuteczności wyboru Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika na stanowiska sędziów TK” – napisał we wniosku Ziobro.

Według niego z tego właśnie powodu dyskusyjna jest legitymacja wymienionych sędziów do zasiadania w składzie Trybunału Konstytucyjnego, a składy orzekające z ich udziałem można uznać za niezgodne z prawem. Oznacza to, że według Ziobry, wyroki wydane przez składy sędziowskie, w których przez sześć lat zasiadali ci trzej sędziowie, mogą zostać uznane za nieważne.

Jeśli TK przychyli się do wniosku Ziobry, to ci trzej sędziowie będą musieli odejść z Trybunału. Zwolnione przez nich miejsca obsadzi PiS. W połowie roku kończy się kadencja sędziego Stanisława Biernata, więc w Trybunale z piętnastu sędziów dziesięcioro będzie nominowanych przez PiS.

TK już raz uznał, że nie może orzekać w sprawie uchwał

Trybunał zajmował się już sprawą ważności uchwał w sprawie wyboru sędziów TK. W grudniu 2015 r. grupa posłów PO, a także RPO Adam Bodnar, zaskarżyli uchwały Sejmu z 25 listopada 2015 r., stwierdzające unieważnienie wyboru przez Sejm poprzedniej kadencji pięciu sędziów TK oraz uchwały Sejmu o wyborze pięciu nowych osób w ich miejsce (Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Julii Przyłębskiej, Piotra Pszczółkowskiego).

Przedstawiciel Sejmu, prezydent Andrzej Duda, a także PiS wnosili o umorzenie tej sprawy. Zwracali uwagę, że TK nie może badać uchwał Sejmu, bo dotyczą indywidualnego wyboru sędziów, a TK „nie jest sądem faktów, ale prawa”. W styczniu 2016 r. pełny skład TK umorzył to postępowanie uznając, że nie ma kompetencji w sprawie oceniania uchwał o wyborze sędziów.