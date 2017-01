Ponad 25 mln zł na WOŚP. Już po „światełku do nieba” ale licytacje wciąż trwają

25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż trwa. O godzinie 20.00 na koncie fundacji znalazło się ponad 25 mln zł, a licytacja najcenniejszych przedmiotów jeszcze się nie zakończyła.

Jak co roku, kulminacyjnym punktem WOŚP było „światełko do nieba” czyli spektakularny pokaz sztucznych ogni w Warszawie oraz innych miastach, w których działają sztaby WOŚP. Jednak nie jest to koniec finału Orkiestry, licytacje i koncerty wciąż trwają i zakończą się dopiero po północy.

Wszystko wskazuje na to, że 25. finał ponownie przyniesie rekordowe kwoty ofiarowane przez darczyńców. W zeszłym roku Orkiestra kończyła z wynikiem przekraczającym 72 mln. zł. Dziś o godzinie 20.00 na koncie fundacji znalazło się ponad 25 mln zł. Dla porównania w zeszłym roku o tej porze WOŚP uzbierał 17,6 mln. zł. Jednak na ostateczne informacje dotyczące zebranej kwoty będzie trzeba poczekać aż do lutego, kiedy zakończy się oficjalne liczenie pieniędzy.

W tegorocznym finale WOŚP uczestniczy ok. 120 tys. wolontariuszy. Zorganizowano blisko 1700 sztabów, w tym 56 zagranicznych. Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem „Jednoczymy Polaków od 25 lat”. Jak podkreślał Jurek Owsiak, Orkiestra niesie pozytywne przesłanie i pomaga bez względu na podziały, a każdy kto chce się przyłączyć jest mile widziany.

Postulat wydaje się skutkować. Mimo konsekwentnej krytyki jaką prezentuje prawica w odniesieniu do działalności WOŚP, prezydent Andrzej Duda zapewnił o swoim wsparciu dla fundacji Owsiaka. Para prezydencka przekazała także przedmioty na licytację podczas 25. finału oraz wsparła WOŚP wrzucając pieniądze do puszki.

Nie obyło się jednak bez przykrych akcentów. W odróżnieniu od lat poprzednich finał WOŚP został praktycznie zignorowany przez TVP. W czasie kiedy kwestujący oraz uczestnicy imprez podziwiali „światełko do nieba”, TVP nadała film dokumentalny pt. „Pucz” opisujący rządową wersję ostatnich wydarzeń w sejmie.

Dla wszystkich osób, które chciałyby być z Orkiestrą do ostatnich chwil, prezentujemy #livestream z YouTube: