Czy powstanie polski Jobbik?

Od początku rządów PiS powraca pytanie: czy w Polsce, obok wzorowanej na węgierskim Fideszu partii władzy, może powstać ugrupowanie nacjonalistyczne podobne do Jobbiku? PiS zawsze dość skutecznie dbał o to, by na prawo od niego nie rosła konkurencja. Badania wskazują jednak, że grupa Polaków o poglądach nacjonalistycznych jest całkiem liczna. Według CBOS (badanie z października 2016 r.) 7 proc. Polaków uważa się za nacjonalistów, a 17 proc. popiera działania takich organizacji jak ONR i Młodzież Wszechpolska. Jeszcze szersza grupa (między 30 a 40 proc. Polaków) podziela klasyczne poglądy endeckie, czyli niechęć do Żydów oraz przekonanie, że katolicyzm należy do istoty polskości. Co trzeci badany uważa, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na sprawy naszego kraju (przeciwnego zdania jest 37 proc.), a 38 proc. – że prawdziwy Polak powinien być katolikiem (przeciwnych jest 52 proc.). Podobnie liczne grono jest zdania, że homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie należy go tolerować (48 proc.