Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Internetowe szaleństwo zwane „San Escobar”, skutkujące dziesiątkami pomysłowych i przezabawnych memów – uruchomione przez przejęzyczenie się ministra Waszczykowskiego – jest zbyt spektakularne, aby przypisać je tylko przypadkowi. Najwidoczniej lapsus ten trafił w jakieś ukryte pokłady emocji związanych z obecną władzą. Stąd San Escobar natychmiast zmieniło się w trochę śmieszne, trochę straszne państewko na krańcach świata, które nieco przypomina Polskę, a zarazem jakąś bananową republikę rządzoną przez karykaturalną juntę ze swoim El Presidente z twarzą podobną do oblicza prezesa PiS, z ministrem Don Antonio i innymi groteskowymi postaciami.

Po raz pierwszy od dawna władza PiS stała się obiektem takiej gryzącej ironii, choć podszytej obawami, do których rządzący dają powody niemal każdego dnia. San Escobar stało się zatem naszym tematem okładkowym najnowszego wydania POLITYKI, jako hasło wywoławcze kilku tekstów. Jerzy Baczyński w swoim edytorialu opisuje najzupełniej poważne polityczne źródła niepoważnej historii zmyślonej republiki; Ziemowit Szczerek opowiada o San Escobar oraz o innych nieistniejących państwach, które jednak odegrały swoją rolę w polityce i kulturze; Malwina Dziedzic analizuje skutki ostatniego kryzysu parlamentarnego dla opozycji, ale także władzy, która coraz bardziej chce rządzić krajem jak bananową republiką, gdzie demokracja obowiązuje tylko na papierze; wreszcie prof. Roman Kuźniar, politolog i dyplomata, w wywiadzie precyzyjnie porównuje zjawiska w polskiej polityce do procesu rodzenia się wczesnego faszyzmu we Włoszech za czasów Mussoliniego.

Co jeszcze w najnowszej POLITYCE? Niezwykle interesująca rozmowa Jacka Żakowskiego z prof. Michałem Kosińskim, polskim psychologiem społecznym pracującym na amerykańskich uczelniach, o jego nowatorskiej metodzie politycznego marketingu, nastawionej na pozyskiwaniu wyborców z osobna, z dopasowanymi indywidualnie do każdego komunikatami, które mogą być ze sobą sprzeczne. Ta metoda została wykorzystana przez sztabowców Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej i przyniosła ich kandydatowi wielki sukces. Andrzej Lubowski zaś pisze o możliwych scenariuszach prezydentury Trumpa.

Ponadto w nowym numerze naszego tygodnika: polecam bardzo ciekawy tekst Edwina Bendyka i Bartosza Piłata o polskim smogu, jego źródłach, sposobach walki z zanieczyszczeniem powietrza, także o przeszkodach społecznych i politycznych, jakie pojawiają się w tej walce. Aleksandra Pucułek pisze o ludziach żyjących od lat na rozmaitych zasiłkach (ostatnio także 500+), dla których finansowe wsparcie państwa staje się atrakcyjniejsze od pracy zarobkowej. Profesor psychologii Bassam Aouil, Syryjczyk od lat mieszkający w Polsce, mówi w wywiadzie o narastającym w naszym kraju nacjonalizmie i nietolerancji wobec innych nacji i kultur. Rafał Woś proponuje skrócenie czasu pracy i przedstawia korzyści z tego płynące, a Adam Grzeszak opisuje, jak w Polsce instaluje się słynna agencja detektywistyczna Pinkertona.

Także: nasz reporter Juliusz Ćwieluch wcielił się na chwilę w rolę asystenta sprzedawcy w sex shopie, a co widział i słyszał w tym czasie, opisał w bardzo wnikliwej i pełnej humoru relacji. A Aleksandra Żelazińska zauważa powrót do pop-kultury smutno-śmiesznej postaci klauna, przypominając jego najsłynniejsze wcielenia i role z przeszłości.

Uff, pora kończyć tę prezentację, a przedstawiłem tylko niewielką część propozycji, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w najnowszej POLITYCE. Zachęcam do lektury wszystkich innych tekstów, a także do zakupu numeru POLITYKI z pasjonującym filmem dokumentalnym „Królestwo” – o Puszczy Białowieskiej.

Życzę miłego czytania i oglądania!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego