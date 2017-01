Jak powinna wyglądać polska droga do normalności

Polska po PiS? Czy nie za wcześnie na taki temat? Nie za wcześnie. W końcu minionego roku Witold Gadomski przestrzegł w „Gazecie Wyborczej”, że obie strony obecnego konfliktu w Polsce powinny się starać, aby „jego intensywność była utrzymana w racjonalnych granicach”. Ostrzegł także, by opozycja nie ulegała duchowi „rewanżyzmu” (prezydent i premier przed Trybunał Stanu!), bo to tylko integruje pisowski obóz władzy. Z apelem publicysty można się zgadzać lub nie, ale w jednym Gadomski ma rację: „prawdziwym problemem, z którym będziemy się musieli zmierzyć, gdy PiS odda władzę, będzie naprawa tego, co zostało i jeszcze zostanie zepsute”.

Prędzej czy później przed opozycją stanie pytanie, jak pozamiatać po „kulturalnej kontrrewolucji”. Upadek władzy pisowskiej będzie dla opozycji i jej zwolenników momentem prawdy, czy dadzą radę pokierować państwem. Oponenci dzisiejszej władzy muszą się też liczyć z wariantem „opozycji totalnej” (i to na serio, a nie w wersji Schetyny), do której tym razem może przejść PiS.