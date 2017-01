Kto miał rację w kryzysie sejmowym?

Polacy trochę bardziej za opozycją, nawet wśród wyborców PiS co piąty przyznaje rację opozycji.

Kryzys sejmowy ciągnął się przez prawie miesiąc i był najważniejszym wydarzeniem politycznym z przełomu roku. Połowa Polaków nie potrafi jednak wskazać, kto w tym sporze miał rację. Pozostali częściej przyznają ją Platformie i Nowoczesnej (uważa tak co trzeci badany) niż PiS (20 proc.) – wynika z sondażu Danae* dla POLITYKI INSIGHT. Elektorat partii Jarosława Kaczyńskiego jest przy tym podzielony – co piąty wyborca PiS przyznaje rację opozycji. Jeszcze bardziej podzieleni – bo na trzy niemal równe części – są wyborcy Kukiz’15: blisko co trzeci z nich jest za PO i Nowoczesną, podobna grupa staje po stronie PiS, a 36 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Spore wątpliwości wywołuje legalność przyjęcia ustawy budżetowej przy nieobecności posłów opozycji. Tylko co czwarty Polak uważa, że została ona uchwalona w legalny sposób, przeciwnego zdania jest 39 proc.