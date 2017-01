Polityka i obyczaje

Paweł Kukiz i jego świadomość polityczna we „Wprost”: „Nigdy nie doszło do sytuacji, żebym wyraźnie odczuł, że prezes PiS mówił co innego, a później zrobił co innego. Trzeba po prostu słuchać, co on mówi, i rozpatrywać różne scenariusze, interpretacje. To nie jest typ człowieka, który oszuka. To go właśnie odróżnia od Tuska. Tusk z uśmiechem na ustach łgał. A prezes Kaczyński może co najwyżej nie powiedzieć całej prawdy. Łganie a umiejętne wykorzystywanie instrumentów socjotechnicznych to co innego”.

Co widzi Jarosław Kaczyński? W Radiu Łódź zapytany o protesty KOD odpowiedział: „Ja się tym w najmniejszym stopniu nie przejmuję, tym bardziej że patrząc na twarze tych osób, to po pierwsze – to jest tylko domysł, ale obawiam się, że niektórzy z nich byli pracownikami dawnych organów bezpieczeństwa, z kolei też wydaje mi się, że widać tam troszkę twarzy osób specjalnej troski.