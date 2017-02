Dlaczego powinno nam zależeć na utrzymaniu „trójpodziału władzy”

Lekcję podziału władzy i demokracji dał nam brytyjski Sąd Najwyższy. Zdawałoby się, że już bardziej po pisowsku być nie może: suweren w ogólnokrajowym referendum – z 23 czerwca 2016 r. – zażądał Brexitu, wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wola ludu najwyższym prawem – jak to ujmował Kornel Morawiecki, ojciec naszego wicepremiera. Nowa energiczna premier Wielkiej Brytanii miała już wystąpić do 27 unijnych partnerów z wnioskiem rozwodowym, tym bardziej że zawieranie traktatów międzynarodowych to tzw. prerogatywa królewska, która w toku historii przeszła na rząd. Aż tu pewna obywatelka zwróciła się do sądu ze skargą, że w decyzji tak zasadniczo dotyczącej obywateli – pominięto parlament i jego procedury. I w ubiegłym tygodniu 11 sędziów w Londynie orzekło ostatecznie, że miliony głosów swoją drogą, ale prawa nie wolno łamać. Prerogatyw królewskich nie można rozciągać na działania, które zmienią prawo krajowe, a wycofanie się z Unii na pewno prawo krajowe zmieni.