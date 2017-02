Uprawiałem seks w PRL – przyznaje znany dziennikarz postkomunistyczny w rozmowie z tygodnikiem „wSieni”.

Redakcja „wSieni”: – 28 lat minęło od upadku komunizmu, a pan dopiero teraz przyznaje, że uprawiał seks w PRL.

Redaktor: – Nie mogłem dłużej nosić w sobie tej tajemnicy.

– Wiele osób się podejrzewało. Zabrakło panu odwagi?

– Nie każdy, kto milczy o swoich dokonaniach w PRL, zwłaszcza w sprawach intymnych, ma coś do ukrycia. Weźmy prezesa… Co do mnie, to odkładałem tę godzinę prawdy, ale teraz, po wejściu na ekrany „Sztuki kochania” i udostępnieniu zbioru zastrzeżonego IPN, nic się nie ukryje. Media głównego nurtu oszalały na punkcie seksu. „Seksem w system”, „Orgazm to metafora wyboru” – to niektóre tytuły. IV RP to królestwo grzechu. Modlą się, a w głowie tylko jedno. Trwa odkrywanie orgazmu (to słowo pada we wszystkich przypadkach) i łechtaczki, która została przebadana dopiero w latach 90.