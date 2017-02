Fabryka katolików﻿

Namawiałyśmy się ostatnio: nie będziemy pisać o złych rzeczach. Dość tego: będziemy jak te Pollyanny, które zawsze znajdą coś pozytywnego w nawet najgorszym koszmarze. Grażyna powiedziała do Sylwii: słuchaj, napiszmy nie o kobietach i nie o dzieciach. Wiesz, ludzie nas wsadzą do monotematycznej szufladki, a po co to nam. Sylwia jej odpowiedziała: słuszna słuszność, napiszmy o czymś miłym. Przestańmy marudzić. Po czym wspólnie zrobiłyśmy prasówkę i wyszło nam, że jak zaraz nie pójdziemy na trening i nie poboksujemy w worek, to coś nam się stanie.

Krew nas zalała: oto rząd przestał dofinansowywać dwie ważne inicjatywy: Niebieską Linię dla ofiar przemocy oraz Krajowy Ośrodek Adopcyjny prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Żadna z dotychczas rządzących partii nie dbała ani o los ofiar przemocy, ani o los dzieci. Najsłabsi mają zawsze pod górkę: większość polityków ma ich w poważaniu, ponieważ nie są potencjalnym mięsem wyborczym.