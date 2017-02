Polityka i obyczaje

W dużym wywiadzie dla „Gazety Polskiej” premier Beata Szydło imponuje dobrym samopoczuciem: „Warto też podkreślić, że zmieniliśmy sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa i metody ich kontrolowania, a więc kontrolowania przepływu pieniędzy publicznych”. I dalej: „Myślę, że naszą siłą jest też autentyczność, nie kreujemy się na osoby, którymi nie jesteśmy, i jesteśmy uczciwi w tym, co robimy”. Zaiste.

W „Newsweeku” portret Mariusza Błaszczaka kreśli Cezary Michalski: „nie ma autorytetu, ale ma narzędzia dane mu przez Kaczyńskiego. To jest jego siła. (…) może wobec policjantów używać tych samych narzędzi karania i nagradzania co Macierewicz wobec armii. Wiadomo – to pieniądze, degradacje, awanse. (…) nie jest demonem, lecz właśnie dlatego, że brak mu charakteru, nie cofnie się przed niczym. Wykona każdy rozkaz Kaczyńskiego”.

Łukasz Warzecha wieszczy w „Do Rzeczy”: „Im bliżej elekcji, tym bardziej ruch Kukiza będzie przez PiS atakowany, tak aby oczyścić sobie pole po – mówiąc umownie – prawej stronie.