Na żłobku zawisła tablica na cześć Macierewicza

Minister Antonii Macierewicz zwolnił wielu doświadczonych dowódców i obecnie różne akcje przeprowadza osobiście, nie ograniczając się przy tym do obszaru wojskowości, ale śmiało wkraczając także w inne sfery. Niedawno przeprowadził np. akcję skierowaną przeciwko brakowi nowoczesnego żłobka w miejscowości Czarne na Pomorzu. W wyniku działań Antoniego Macierewicza żłobek w Czarnem już jest, o czym informuje specjalna, ufundowana na cześć ministra tablica pamiątkowa, w odsłonięciu której uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in. biskup, trzech posłów oraz spora liczba lokalnych dygnitarzy z wicewojewodą pomorskim na czele.

Potencjał Macierewicza ulokowany w żłobkach

Jak informują media, powstały przy wsparciu Antoniego Macierewicza żłobek jest najnowocześniejszy w Polsce. Oprócz tablicy pamiątkowej obiekt posiada m.in. zaawansowaną sygnalizację przeciwpożarową oraz system telewizji dozorowej, dzięki któremu jest pewność, że umieszczonym w żłobku maluchom nie zagrozi nic, czego odpowiednie służby nie zdołają namierzyć na telewizyjnych ekranach tego systemu.

Oddanie do użytku tak nowoczesnego żłobka pokazuje, że jeśli idzie o tego typu placówki, potencjał Antoniego Macierewicza nie był do tej pory w pełni wykorzystany. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i Antonii Macierewicz jeszcze niejeden żłobek wyposażony w poświęconą sobie tablicę postawi, a może nawet pójdzie dalej i zbuduje jakiś poświęcony sobie kościół albo kaplicę. Z tym, że moim zdaniem wypadałoby, aby minister odpowiedzialny za żłobki, w drodze rewanżu, kupił dowodzonemu przez Antoniego Macierewicza wojsku kilka nowoczesnych helikopterów bojowych, wyposażonych w tablice pamiątkowe ku czci szefa MON, bo uważam, że zarówno wojsko jak i Antonii Macierewicz na tak miły gest zasługują.