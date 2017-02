Sędzia, która prowadzi proces w sprawie śmierci ojca Ziobry, na celowniku prokuratorów

Śledztwo w sprawie sędzi Agnieszki Pilarczyk Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła 3 lutego. Komunikat na ten temat ukazał się w poniedziałek, tego dnia, kiedy przed Sądem Rejonowym w Krakowie odbywała się rozprawa sądowa przeciwko czterem lekarzom o nieumyślne spowodowanie śmierci Jerzego Ziobry. Sprawę prowadzi właśnie sędzia Agnieszka Pilarczyk. – To jest ewidentne wywieranie wpływu na sędziego w toku postępowania sądowego przez prokuraturę i nadzorującego jej pracę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To tym bardziej bulwersujące, że dotyczy sprawy sądowej, w której oskarżycielem jest sam Ziobro i jego najbliższa rodzina – mówi jeden z krakowskich adwokatów. – Takie rzeczy nie działy się nawet za komuny.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jego matka Krystyna i brat Witold od ponad 10 lat próbują udowodnić, że Jerzy Ziobro zmarł w szpitalu z winy lekarzy. Pod doniesieniem na sędzię Pilarczyk podpisała się Krystyna Kornicka-Ziobro, matka ministra sprawiedliwości. Śledztwo wszczęto na podstawie art. 231 par. 1 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Chodzi o to, że sędzia Pilarczyk zleciła przygotowanie uzupełniającej opinii biegłych w procesie dotyczącym leczenia ojca Ziobry. Do tego zresztą zobowiązał ją Sąd Najwyższy. Śledztwo w sprawie Pilarczyk dotyczy tego, że sędzia zgodziła się na zawyżone wynagrodzenie dla biegłych.

W komunikacie prokuratury o wszczęciu śledztwa przeciwko Pilarczyk czytamy, że „jedną z przesłanek do wszczęcia śledztwa była decyzja Sądu Odwoławczego – Sądu Okręgowego w Krakowie, który podzielił ocenę występującego w procesie sądowym (po stronie Ziobrów – red.) prokuratora, że koszty tej opinii w wysokości 372 tysięcy złotych, za liczącą 23 strony właściwej opinii ekspertyzę uzupełniającą są niewspółmierne do czasu i nakładu pracy biegłych”.

Jednak to nie do końca prawda. Sąd 27 stycznia rzeczywiście uznał, że sędzia Pilarczyk zbyt pochopnie zaakceptowała koszty opinii dodatkowej. Wskazał przykład biegłego z tego zespołu, który w prokuratorskim śledztwie stwierdził, że do opracowania jego części opinii wystarczyłoby 60 godzin, a w rachunku dla sądu figurowało 80 godzin. „Skoro w jednym przypadku są takie rozbieżności, trzeba sprawdzić, czy w przypadku innych też ich nie ma”.

Nie jest jednak prawdą, co czytamy w komunikacie prokuratury katowickiej, że sąd odwoławczy „podzielił ocenę prokuratora, że koszty tej opinii (…) są niewspółmierne do czasu i nakładu pracy biegłych”. Raczej polecił sędzi Pilarczyk, aby raz jeszcze przeanalizowała koszty tej opinii, a nie stwierdził, że była ona za droga.

W poniedziałek na rozprawie sądowej prokurator oddelegowany do tej sprawy z Prokuratury Krajowej mówił, że „istnieje prawdopodobieństwo, że opracowanie opinii może być równie nierzetelne, jak rozliczenie jej kosztów”. Opinie wydane przez biegłych na zlecenie sądu są korzystne dla lekarzy, których oskarża rodzina i prokurator.

Skąd takie koszty opinii biegłych?

Katowiccy śledczy piszą też w komunikacie, że chodzi im o „ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do kompletowania składu osobowego biegłych, mających wydać uzupełniającą opinię, oraz „przyznania przez sąd rażąco wysokiej skali kosztów” tej opinii. Uzasadniają, że rachunek za tę opinię uzupełniającą znacząco przekraczał koszty ekspertyzy głównej.

To też nie jest prawdą, bo podstawowa opinia biegłych (przygotowana na zlecenie prokuratury w Ostrowcu Świętokrzyskim, na postawie której umorzono śledztwo przeciwko lekarzom) kosztowała 291 tys zł. Ta uzupełniająca zamówiona u tego samego zespołu biegłych przez sędzię Pilarczyk była droższa o 81 tys. zł.

Nie jest więc prawdą, że aż tak znacząco przekraczała koszty tej podstawowej opinii. Śledczy powołują się na to, że ta najdroższa ich zdaniem w historii polskiego sądownictwa opina ma zaledwie 23 strony. Jednak to nie liczbą stron mierzy się wartość takiej opinii, ale wkładem pracy włożonym w jej przygotowanie. Dlaczego kosztował 372 tys. zł? Z sądowych akt sprawy, które czytaliśmy, wynika, że do wydania tej uzupełniającej ekspertyzy sędzia Pilarczyk przesłała 15 biegłym: 770 stron akt sądowych, do tego kilka tomów akt prokuratorskich i pudło dowodów rzeczowych (w tym książki raportów dotyczących leków, zakresy obowiązków personelu i regulaminy ze szpitala, w którym był leczony Jerzy Ziobro).

Co dalej z sędzią Pilarczyk?

Na poniedziałkowej rozprawie, w której uczestniczyliśmy, sędzia Pilarczyk podkreśliła, że zmierza do zamknięcia przewodu sądowego. Zwróciła też uwagę prokuratora i oskarżycielom posiłkowym, że składając kolejne wnioski dowodowe, dążą do przedłużenia procesu. Kolejna, być może już ostatnia, rozprawa odbędzie się we wtorek, 7 lutego. Śledztwo w sprawie sędzi, o którym poinformowała dziś katowicka prokuratura, nie jest przeszkodą, by sędzia Pilarczyk zamknęła sprawę i wydała wyrok.

Na razie toczy się postępowanie w jej sprawie, a jeśli prokurator będzie chciał jej postawić zarzuty, to najpierw musi zwrócić się do rzecznika dyscypliny o odebranie jej immunitetu. Jeśli sędzia Pilarczyk usłyszy zarzut, to będzie od tej sprawy odsunięta.

Ziobrowie już dwukrotnie próbowali wyłączyć ją z tej sprawy, ale bezskutecznie. W grudniu prokurator chciał ją przesłuchać na okoliczność śledztwa w sprawie zawyżonych kosztów opinii biegłych. To ewenement, aby przesłuchiwać sędziego w śledztwie, które ma związek ze sprawą sądową, którą prowadzi. Sędzia Pilarczyk odmówiła składania zeznań. Jeśliby je złożyła i wyraziła w nich swoją opinię o sprawie, to mogłoby być podstawą do wyłączenia jej z procesu. Być może prokurator prokuratur krajowej, który stoi w sali rozpraw po stronie Ziobrów, w związku z toczącym się w jej sprawie śledztwem będzie wnioskował o wyłączenie sędzi z tej sprawy.

Prokurator Paweł Baca zarzucił w poniedziałek sędzi Agnieszce Pilarczyk, że wyznaczyła odległy termin rozprawy, aż po upływie ośmiu miesięcy, od wpłynięcia opinii uzupełniającej. Sędzia odpowiedział, że termin został wyznaczony po odebraniu od wszystkich stron oświadczeń na temat opinii. Dodała też, że wyznaczyła termin rozprawy mając na względzie to że stroną oskarżającą w tym procesie jest prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a więc osoba, która musiała z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem wiedzieć o rozprawie, aby miała możliwość zaplanować na niej swoją obecność.

Sprawa budzi spore emocje w sali rozpraw. Sędzia wskazała dziś „z ubolewaniem, że po raz pierwszy spotyka się z sytuacją, w której prokurator, jako rzecznik interesu sprawiedliwości, krytykuje do protokołu sąd za treść wydanych postanowień i krytykuje je w formie swojego oświadczenia”.

W 2015 roku, na konwencji PiS w Katowicach, Zbigniew Ziobro w mocnych słowach krytykował sędziów. Jak pisaliśmy w POLITYCE Ziobro mówił: „Musimy znaleźć sposób, aby z niektórymi z nich porozmawiać inaczej, za ich chamstwo i butę. I wymienił kilku z nazwiska, w tym sędzię Agnieszka Pilarczyk. Dodał wtedy, że sędzia źle prowadzi proces w sprawie śmierci jego ojca.

Pewne jest, że jeszcze żaden prokurator generalny nie miał w swoim ręku aż tylu narzędzi co Zbigniew Ziobro, aby zgodnie z ustanowionym przez siebie prawem wpływać na sądowy bieg własnej sprawy.