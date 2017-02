Mizerski na bis

Na prośbę Sopotu minister Błaszczak zareagował zdecydowanie i zgody odmówił „z uwagi na obecną sytuację Aleppo, a także ze względów na bezpieczeństwo”. W opinii Błaszczaka sieroty z Syrii nie są Polsce potrzebne, gdyż ich obecność może pogorszyć bezpieczeństwo Polski. Dzieci te są ubogie, zaniedbane, nie mają rodziców, i w tej sytuacji nie wiadomo, do czego są zdolne i co im może przyjść do głowy. Dlatego Mariusz Błaszczak uważa, że na przyjęcie takich dzieci Polska nie jest jeszcze przygotowana.

Po otrzymaniu odpowiedzi ministra władze Sopotu zapowiedziały, że w takim razie będą chciały przyjąć dziesięcioro syryjskich dzieci na leczenie i rehabilitację. Ale nie wiadomo, czy polski rząd i tym planom się nie przeciwstawi. Są obawy, że chore, niedożywione, a być może także pozbawione rączek lub nóżek dzieci mogą stanowić dla Polski i Polaków równie duże zagrożenie jak dzieci zdrowe. A nawet większe z uwagi na to, że chore syryjskie dzieci mogą posiadać zdrowych rodziców, którzy będą chcieli do nas przyjechać, żeby te dzieci odwiedzać w szpitalu.