Sprawa śmierci ojca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd uniewinnił lekarzy

„Oceniając poprawność decyzji medycznych i metody leczenia, sąd nie znalazł związku między działaniami oskarżonych a śmiercią pacjenta” – tak uzasadniała,w piątek późnym wieczorem, wyrok sędzia Agnieszka Pilarczyk. Dodała, że obszerny materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, że doszło do błędu medycznego. Wyrok, który zapadł po prawie 11 latach postępowania, jest nieprawomocny.

Według sądu powikłania, które pojawiły się w trakcie leczenia u Jerzego Ziobry, są wynikiem „niepowodzenia leczniczego mieszczące się w granicach ryzyka”. Sędzia Pilarczyk zwróciła uwagę, że w dokumentacji medycznej nie ma żadnego śladu o odstawieniu leku zapobiegającego powstawaniu zakrzepicy, która powstała u Ziobry. Oskarżyciele zarzucali lekarzom, że to właśnie między innymi z tego powodu pacjent zmarł.

Sędzia podkreśliła, że Sąd Najwyższy, który na wniosek prokuratora generalnego (o co wnioskowała do niego rodzina Ziobrów) kilka lat temu wydał korzystne dla Ziobrów postanowienie kasacyjne, nie dysponował oryginałami akt sprawy. Jak poinformował POLITYKĘ SN „takie sytuacje (orzekania bez oryginałów akt – red) nie zdarzają się często, ale nie jest to odosobniony przypadek”.

Sąd wszelkimi kosztami procesu, w tym kosztami opinii biegłych (ponad 370 tys. zł), obciążył Skarb Państwa. Zresztą nie miał innej możliwości, bo Sejm niedawno tak zmienił prawo, że sąd nie może już zasądzić od oskarżyciela posiłkowego w żadnym przypadku kosztów wyższych niż 300 zł. Adwokat oskarżycieli Adam Gomoła zapowiedział apelację: – Ten wyrok nie jest dla nas satysfakcjonujący, będziemy składać apelację po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

W stanowisku wdowy po Jerzym Ziobrze rozesłanym do mediów po wyroku czytamy, że zachwiał on jej wiarę w sprawiedliwość sądów. I zapewnia „dla mnie ten proces jeszcze się nie skończył”. Pisze też, że „w tym procesie nie chodzi tylko o wyjaśnienie przyczyn śmierci mojego męża, ale przede wszystkim o zagwarantowanie bezpieczeństwa innym pacjentom. Mojemu Mężowi już się nie zwróci życia, ale można jeszcze ocalić innych”. Mecenas Krzysztof Bachmiński, obrońca Dariusza D, mówił przed sądem, że żądania zakazu wykonywanie zawodu przez uniewinnionych właśnie lekarzy oznaczają de facto likwidację II Kliniki Kardiologii w Krakowie.

Prof. Kardas, obrońca jednego z oskarżonych lekarzy podkreślał w sądzie, że wnioski prokuratora, który przyłączył się do procesu, czynią „z procesu o błąd w sztuce lekarskiej sprawę, w której medycyna była tylko narzędziem, by zabić Jerzego Ziobrę”.

Krystyna Kornicka-Ziobro w mowie końcowej (w części odczytanej przez jej syna Witolda) przed sądem stwierdziła, że nie liczy na „sprawiedliwy wyrok od tego sądu”. Twierdzi, że sąd okazywał jej arogancję i upokarzał ją. „Najlepszym tego przykładem była nagonka spowodowana moim niestawiennictwem na jedną z rozpraw” – zarzucała Kornicka-Ziobro. Zapowiedziała też apelację od wyroku. Wdowa po Jerzym Ziobrze i jej synowie nie byli już obecni podczas ogłoszenia wyroku.

Pilarczyk: Jedyny moment, w którym sąd może próbować obronić się sam

Sędzia Pilarczyk pod koniec krótkiego uzasadnienia wyroku mówiła, że w czasie ogłaszania wyroku waha się czy podnosić jeszcze jeden temat. – Z jednej strony należałoby milczeć uznając, że prawda obroni się sama, a z drugiej jest to jedyny taki moment, w którym sąd może próbować obronić się sam – mówiła sędzia. Wyjaśniła, że chodzi jej o to, że metody procedowania podczas tego procesu zostały przez Krystynę Kornicką-Ziobro porównane do metod PRL-u. Wdowa mówiła, że sędzia nasłała na nią policję, że nie potrafiła uszanować jej złego stanu zdrowia. – To bardzo poważny zarzut – mówiła Pilarczyk. Przyznała, że prawdą jest, że sąd podjął próbę zapewnienia wdowie transportu medycznego, by mogła dotrzeć na rozprawę. Ale podkreśliła, że ewentualne skorzystanie z tego transportu było prawem oskarżycielki. Dodała, że ze strony sądu nie było żadnego przymusu. Pilarczyk podjęła te zbiegły, bo lekarz sądowy, od którego Kornicka-Ziobro przedstawiła zaświadczenie usprawiedliwiające jej nieobecność, wskazał, że jeśli sąd zapewni jej karetkę, to może ona uczestniczyć w rozprawie. Pilarczyk podkreśliła, że sąd nie mógł się z Kornicką-Ziobro skontaktować, bo nie odbierała od sądu telefonu, choć wcześniej nigdy nie było kłopotu kontaktem z nią. Dlatego sędzia poprosiła policję, aby ją o tym transporcie poinformowała. – Przy tej okazji policja ustaliła, że oskarżyciela przebywa w pracy – relacjonowała sędzia Pilarczyk. Dodała, że wszystko to wiązało się z tym, że sąd z winy oskarżycieli czyli rodziny Ziobrów, sąd nie mógł rozpocząć procesu. Wcześniej z winy oskarżycieli odwołano trzy terminy rozpraw.

Prokurator domagał się w piątek dla lekarza Dariusza D. dwóch lat bezwzględnego więzienia i zakazu wykonywania zawodu przez 5 lat. Dla pozostałych trzech lekarzy – więzienia od 1,5 roku do 2 lat w zawieszeniu, z czego dla dwóch z nich dodatkowo zakazu wykonywania zawodu przez pięć lat. Rodzina Ziobrów, występująca w procesie jako oskarżyciele posiłkowi, przychyliła się do wnioskowanej przez prokuratora kary. Z tym że dla lekarki, która w dniu śmierci Jerzego Ziobry pełniła dyżur, rodzina domagała się również zakazu wykonywania zawodu lekarza przez rok.

Na początku piątkowej rozprawy została odczytana decyzja sądu o odrzuceniu wniosku prokuratora o wyłączenie sędzi Agnieszki Pilarczyk z prowadzenia procesu. W piątek stanowisko w jej obronie ogłosiła Krajowa Rada Sądownictwa. O wyłączenie sędzi wnioskował prokurator Paweł Baca z wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, który przyłączył się do śledztwa po stronie rodziny Ziobrów.

Sędzia uniewinniła dziś lekarzy: ówczesnego kierownika II oddziału Kliniki Kardiologii i oddziału klinicznego szpitala prof. Jaceka D., ówczesnego lekarza tego oddziału i wiceszefa pracowni hemodynamiki, a obecnie szefa II oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych prof. UJ Dariusz D., lekarkę dyżurną Katarzynę S. i ordynatora sali monitorowanej Andrzej K. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

Prokuratura umarzała śledztwo

Był 22 czerwca 2006 r. Jerzy Ziobro – 71-letni lekarz z Krynicy – przyjechał do kliniki kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jego syn Zbigniew był pierwszy raz ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w pierwszym rządzie PiS. Atmosfera była napięta: politycy grożą lekarzom, że weźmie się ich „w kamasze”. Ojciec ministra jest dla krakowskich lekarzy pacjentem szczególnym. Biegają wokół niego, starają się. 2 lipca, po północy, Jerzy Ziobro umiera. Miesiąc później brat ministra sprawiedliwości Witold Ziobro składa doniesienie do prokuratur na czterech lekarzy. Zarzut: narażenie ojca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Prokuratura dwukrotnie umorzyła śledztwo w tej sprawie, nie dopatrując się winy lekarzy. Rodzinie Ziobrów przysługiwało więc już tylko prawo do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia przeciwko lekarzom. W 2013 r. przed krakowskim sądem rozpoczął się proces z subsydiarnego aktu oskarżenia. Kiedy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został po raz drugi Zbigniew Ziobro, to do sprawy w 2016 r. przyłączył się prokurator z zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Proces zaczął się więc toczyć w trybie z oskarżenia publicznego, a Ziobrowie stali się oskarżycielami posiłkowymi.

Powikłanie po zabiegu

Co się wydarzyło przez te 10 dni pobytu Jerzego Ziobry na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego? Lekarze przeprowadzili koronarografię (badanie drożności tętnic w sercu). W trzech tętnicach stwierdzili zwężenia. Kardiolodzy mieli do wyboru dwie drogi: stentowanie, czyli wszczepienie sprężyny rozszerzającej tętnicę, albo wszczepienie by-passów. Wybierają to pierwsze. W czasie tego pobytu w szpitalu chory miał cztery koronarografie i dwa zabiegi stentowania. Za drugim razem doszło do powikłań. Tuż przed północą wezwani na pomoc oskarżeni dziś lekarze, którzy mieli wtedy wolne, jeden z Rzeszowa, drugi zaraz po dyżurze, przyjeżdżają do krakowskiego szpitala.

Zdążyli, jednak Jerzy Ziobro umarł w drodze z oddziału do pracowni hemodynamiki. Lekarze stwierdzili, że zamknięte przez skrzepy stenty doprowadziły do zawału. „Powstanie skrzepu w stencie po zabiegu to powikłanie statystyczne. Na stu pacjentów dotknie jednego. „Śmierć tego człowieka kilka dni po zabiegu to tragiczne zrządzenie losu, a nie wynik naszych błędów” – mówił jeden z oskarżonych.