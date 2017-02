Łapówka za ocalenie gruntów Warszawy?

Wysunięte przez radnego Jana Śpiewaka oskarżenia wydają się dziwne.

Jan Śpiewak, warszawski radny, zawiadomił Prokuraturę Okręgową dla Warszawy Pragi o podejrzeniu przyjęcia w 2008 r. 2,5 mln zł łapówki przez – nie wie – prezydent Warszawy lub któregoś z wiceprezydentów za to, że zarząd Warszawy nie wystąpił do Rady z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 32 ha w środku Warszawy, na których znajdują się ogródki działkowe wzdłuż al. Waszyngtona na Pradze. Śpiewak zawiadomienie oparł na wpisie Roberta P. z kwietnia 2016 r. Na blogu w prawicowym salonie24 opisał on dosyć luźną koleżeńską rozmowę, w której miało paść zdanie, że dano łapówkę, bez żadnych innych konkretów (wpis już zniknął, w jego miejsce pojawił komunikat „strona niedostępna”).

Radio Zet ustaliło, że Robert P. został w czerwcu skazany za pomówienia o wręczanie łapówek politykom, a jedno z nich dotyczyło właśnie wpływania na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i te same osoby pojawiają się we wpisach, które będzie teraz weryfikować prokuratura. Ratusz uważa zarzut za absurdalny. Tym bardziej że udało się anulować zwrot tych terenów w ramach reprywatyzacji, co jest uważane za wielki sukces.

To nie pierwsze zawiadomienie Śpiewaka w tej sprawie, w kwietniu 2016 r. zawiadomił CBA, widać bez powodzenia.