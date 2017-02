Ziobro na razie przegrał

W piątek 10 lutego o godz. 20.15 sąd uniewinnił czterech lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oskarżanych przez Zbigniewa Ziobrę, jego matkę i brata, a także prokuraturę o to, że świadomie narazili ojca ministra sprawiedliwości na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Jerzy Ziobro zmarł w szpitalu w lipcu 2006 r. „Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że istnieje związek między decyzjami i działaniami lekarzy a śmiercią Jerzego Ziobry” – tak sędzia Agnieszka Pilarczyk uzasadniała wyrok. Dodała, że obszerny materiał dowodowy nie potwierdza, że doszło do błędu medycznego. I wreszcie, według sądu, powikłania, które pojawiły się w trakcie leczenia i po zabiegu u Jerzego Ziobry, należy uznać za „niepowodzenie lecznicze mieszczące się w granicach przyjętego ryzyka”.

Wyrok, który zapadł po prawie 11 latach postępowania, jest nieprawomocny. Krystyna Kornicka-Ziobro w mowie końcowej przed sądem stwierdziła, że nie liczy na „sprawiedliwy wyrok od tego sądu”.