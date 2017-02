Ksiądz Maciej Grześ uwielbia ambony. Na jedną wchodzi co niedzielę i poucza wiernych, na drugą wchodzi, kiedy tylko znajdzie czas. Ta ostatnia służy mu do zabijania. Jest członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej i zapalonym myśliwym. Przyznaje skromnie, że niejedno z jego najlepszych kazań powstało na polowaniach, bo polowanie to „zaduma, refleksja i modlitwa oraz przywilej i boży teatr”. Z zapałem opowiada o swoim arsenale broni. „Było to zawsze moim wielkim marzeniem, móc pójść obserwować zwierzynę, troszczyć się o nią, także polować”, zwierzał się myśliwy. „Przygoda z knieją”, jak romantycznie określa podchody z fuzją, to dla niego idealny czas, by nabrać dystansu do współczesnego codziennego zabiegania.

Tak wyciszony ksiądz „redukuje drapieżnika”, w „szczególności lisa” (cytaty pochodzą z reportażu w oko.press o obchodach dnia świętego Huberta). Polowania na lisa (niech nas nie zmyli uparcie używana liczba pojedyncza – do października 2016 r.