Wszystko się poplątało﻿

Powoli zbliżają się we Francji wybory prezydenckie i mamy już chyba wyłonioną piątkę liczących się kandydatów. Chyba, gdyż zaplątany w afery finansowe kandydat prawicy François Fillon może być jeszcze zastąpiony przez mniej kontrowersyjnego kandydata. Drugie „chyba”, bo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa wieczny pretendent z centrum François Bayrou. Zasadniczo jednak rzecz winna się rozegrać między zdemonizowanymi przez przeciwników i media „skrajnymi” Marine Le Pen na prawicy i Jean-Luc Melanchonem na lewicy, François Fillonem, socjalistą Benoit Hamonem i centrystą Emmanuelem Macronem.

Zacznijmy od tego ostatniego. Jest to przystojny chłopak, który każdemu powie coś miłego, choćby było to sprzeczne ze zdaniem poprzednim. Sprzeczne jest jednak rzadko, gdyż doszedł Macron bez mała do mistrzostwa świata w zastępowaniu jakichkolwiek konkretów poprawnymi i patriotycznymi, nic za to nieznaczącymi formułkami.