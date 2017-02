Polityka i obyczaje

Zapowiedziany jako „ostry” wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w „Do Rzeczy” posłużył prezesowi do podgrzania sporów w rządzie: „nie wciągnie mnie pani w dywagacje na temat relacji pani premier z wicepremierem [Morawieckim], bo to nie moja rola. Faktem jest, że wicepremier za późno dostał te wszystkie kompetencje, które powinien był mieć wcześniej. Pani premier natomiast odpowiada za całość i może mieć własne uwagi oraz opinie. Po to jest premierem”. Jedną ręką w dwa policzki.

Tomasz Sakiewicz, szef „Gazety Polskiej”, w komentarzu pt. „Lider”: „Żeby wydawać więcej, trzeba politycznej odwagi i zdolności do przeprowadzenia takiego planu. Taką zdolność ma tylko jeden człowiek w Polsce – Jarosław Kaczyński. (…) O zdolnościach przywódczych świadczy nie tylko odwaga, ale i wyczucie chwili. (…) Cieszę się, że Kaczyński oznajmił to w »Gazecie Polskiej«”.