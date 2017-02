Kto chroni najważniejszych polskich polityków

Przekaz wydaje się niejasny. Z jednej strony politycy PiS bronią funkcjonariuszy BOR z konwoju, który miał wypadek w Oświęcimiu, bo, jak twierdzą, nawet bez wyroku wiadomo, że sprawcą był młody kierowca seicento (co akurat nie jest takie pewne). A jednocześnie zaraz po tym zdarzeniu najpierw prezes PiS Jarosław Kaczyński, a po nim minister Mariusz Błaszczak i jego zastępca Jarosław Zieliński ogłaszają, że w BOR panuje „zbyt niski stopień dyscypliny” i niezbędna jest reforma. – Połączyli do kupy oponę w samochodzie prezydenta, wariacką jazdę Macierewicza i wypadek pani premier. No i mają pretekst, którego szukali. Będą robić kolejną rewolucję – mówi nam były oficer BOR. – Zarzucanie chłopakom z Biura braku dyscypliny to ściema, która ma ukryć prawdziwy powód tych zdarzeń.

Tym powodem, według naszego rozmówcy, są ambicje ochranianych polityków. – Wszystko wiedzą najlepiej i zawsze się spieszą, poganiają. A swoich ochroniarzy traktują jak kamerdynerów, którym wydaje się polecenia i oczekuje, że bez dyskusji je wykonają.

A reforma? To parawan, aby w miejsce BOR stworzyć kolejną służbę pracującą dla jednej formacji, prywatną agencję ochrony PiS.

Kariera remontowa

Z zapowiedzi szefów MSWiA wynika, że ustawa reformująca BOR, chociaż ma być gotowa już w połowie marca, na razie nie wyszła poza mgliste zarysy.