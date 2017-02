Polityka i obyczaje

Jacek Sasin w „Rzeczpospolitej” zapowiada: „Mam nadzieję, że w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej między domem Bez Kantów a Hotelem Europejskim stanie pomnik śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wkrótce ogłosimy konkurs na jego projekt”. Artyści czekają.

Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, przyznaje się we „Wprost” do bezradności: „jeżeli oglądalność zacznie dramatycznie spadać, to choćby nie wiem jak zręczny politycznie był Jacek Kurski czy zarząd TVP, to się nie obronią. Ale to działa w dwie strony – jeśli oglądalność będzie dobra, to musiałoby się zdarzyć trzęsienie ziemi, żeby ktoś miał zakusy na Kurskiego”.

Piotr Zaremba (znany z wyznania, że „strumień myśli” prezesa Kaczyńskiego był dla niego jak „kop w głowę”), krytykuje Jacka Kurskiego we „wSieci”: „Program [Studio Polska w TVP Info] kontestował III RP, ale środowiska wyraziście lewicowe miały w nim status współgospodarza.