Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Przez 32 lata PRL, a potem przez 28 lat III RP POLITYKA opisywała wydarzenia, także te o historycznym i globalnym wymiarze, komentowała skomplikowaną rzeczywistość, inicjowała debaty i akcje społeczne. Ale przede wszystkim starała się być zawsze blisko Czytelników, towarzyszyła kilku pokoleniom polskiej inteligencji, z jej niełatwymi i pogmatwanymi przez burzliwe dzieje losami.

Z okazji jubileuszu w najnowszym numerze POLITYKI znajdziecie więc Państwo 60-stronicowy dodatek (na 60 lat), gdzie zamieściliśmy wiele atrakcyjnych tekstów – nie tylko zresztą o nas, POLITYCE, ale też o Polsce, społeczeństwie, politycznej historii i teraźniejszości kraju.

Przede wszystkim pięć niezwykle interesujących rozmów: z prof. Andrzejem Friszkem o czasach PRL i o tym, jak dawne ustrojowe wzorce i mentalność tamtej epoki wracają do dzisiejszej polskiej polityki; z prof. Antonim Dudkiem o III RP, czyli co wyszło, a co nie po demokratycznym przełomie; z prof. Jackiem Raciborskim o tym, jak zmieniali się Polacy w ciągu ostatnich 60 lat, ile było w tym rewolucji, ile ewolucji; z prof. Tadeuszem Kowalskim o polskiej prasie po 1989 r. oraz z dr. Mirosławem Filiciakiem, kulturoznawcą, o tym, jaka przyszłość czeka media.

Ponadto w specjalnym dodatku: redaktor naczelny Jerzy Baczyński opisuje fenomen POLITYKI, jej ludzi, a także szkicuje przewodnie idee, jakie ukształtowały linię pisma; Wiesław Władyka przypomina 60 lat historii POLITYKI, ukazując różne etapy rozwoju tygodnika; Piotr Zmelonek, dyrektor wydawniczy, przedstawia POLITYKĘ jako firmę, sprawnie działające przedsiębiorstwo – na wielu polach: wydawnictwo, radio, filmy dokumentalne, internet, cyfrowe aplikacje, centrum analityczne.

Znajdziecie też Państwo w dodatku bogato ilustrowany tekst o codziennym życiu redakcji, wspomnienia i życzenia ze strony przyjaciół POLITYKI (politycy, artyści, dziennikarze, uczeni) oraz trzy przedruki dawnych tekstów z POLITYKI (Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall i Zygmunta Kałużyńskiego). Całość uzupełniona galeriami naszych rysowników – od Szymona Kobylińskiego do Jana Kozy. I jeszcze nasza Aleja Pamięci – przypominamy postaci naszych zmarłych w ciągu ostatnich 10 lat (od poprzedniego jubileuszu pisma) Koleżanek i Kolegów. Gorąco zachęcam do przeczytania specjalnego dodatku, to bardzo treściwa podróż przez minione 60 lat kraju, świata, polityki i POLITYKI (zwracam też uwagę na minikalendarium na dole każdej strony dodatku).

Ale najnowsza POLITYKA to nie tylko jubileusz. Znajdziecie więc Państwo w niej m.in. bajkę o dwóch plemionach Janickiego & Władyki, gdzie autorzy mierzą się z niezwykle dziś popularną teorią o zaciętej walce politycznej, która „nie obchodzi zwykłych ludzi”; tekst Rafała Kalukina o Pawle Kukizie i jego formacji – o co im chodzi i skąd się bierze niewysokie, ale też niesłabnące dla nich poparcie; opowieść Elżbiety Turlej o dalszych losach bohaterek obyczajowo-politycznych skandali ostatnich lat. Także tekst Rafała Wosia o dzisiejszej Solidarności i jej szefie oraz analizę Łukasza Wójcika na temat tego, jak do myślenia o światowej polityce powraca – już bez żadnych zahamowań – broń atomowa. Janusz Wróblewski zaś zastanawia się, kto otrzyma w tym roku filmowe Oscary: murowani faworyci czy też może ci, którzy powinni je dostać.

Polecam też Państwu artykuł Aleksandry Żelazińskiej i Mariusza Hermy o Fiszkach POLITYKI, nowym produkcie cyfrowym naszego wydawnictwa, skierowanym przede wszystkim do młodych odbiorców. Warto się zapoznać, a potem skorzystać z naszej nowej propozycji. Szczegóły w tekście.

Najnowsza POLITYKA to 132 strony bardzo interesujących materiałów – rocznicowych, bieżących, z wieloma świetnymi fotografiami i rysunkami. Naprawdę warto mieć ten jubileuszowy numer. I zostańcie Państwo z nami na następne dziesięciolecia i kolejne rocznice. Kończąc, przytoczę nasze dawne hasło reklamowe: „Miej własną POLITYKĘ”.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego