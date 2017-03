Czy Prawo i Sprawiedliwość trawi wewnętrzny kryzys

Czy ktoś wie, do czego dąży Kaczyński? Czy wie to sam Kaczyński?

Posłanka PiS: – Dopadł nas kryzys pierwszego roku. Obserwowałam to samo zjawisko po roku rządów Leszka Millera. SLD szybował w sondażach, ale już wtedy widać było zalążki problemów, które koniec końców zmiotły tamten rząd – kłótnie na górze i arogancję władzy. W PiS nie jest aż tak źle, ale natura kłopotów jest podobna. Na trudną sytuację PiS uskarżał się też ostatnio sam Jarosław Kaczyński. Co może trapić prezesa?

1.

Błędy polityczne. Początek roku był dla PiS nieudany. Katastrofą okazał się projekt warszawskiej ustawy metropolitalnej, który miał w zamyśle odebrać stolicę Platformie – antagonizujący samorządowców, z nikim niekonsultowany i niechlujnie napisany, przez kilka dni służył za tarczę strzelniczą dla opozycji bez żadnej reakcji PiS. A gdy Kaczyński wreszcie zareagował, okazało się, że projekt będzie gruntownie zmieniony, bo nawet dla PiS było oczywiste, że wybory do rady Warszawy, w których po jednym radnym wybiera zarówno 10-tys. Wiązowna, jak i 220-tys. Mokotów, byłyby sprzeczne z konstytucją. Skąd się w ogóle wzięła taka koncepcja? Prezentujący absurdalny pomysł Jacek Sasin nie miał nic wspólnego z jego autorstwem, do którego zresztą nikt się nie przyznaje. Zawiodło kierownictwo klubu, które dopuściło do opublikowania projektu na stronie internetowej Sejmu.

Ledwo PiS ugasił pożar warszawski – również dzięki PO, która zapomniała o własnym referendum w sprawie powiększenia Warszawy i nie prowadzi w tej sprawie żadnej kampanii – a partia rządząca musi uporać się z kolejnym wywołanym przez siebie problemem w postaci ustawy o wycince.