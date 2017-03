Z życia sfer

W walce o polskość we własnym kraju odnieśliśmy w ubiegłym tygodniu istotne, choć jeszcze nie decydujące zwycięstwo. Firma Kaufland oświadczyła, że nie będzie używać słowa „nasze” w hasłach reklamowych zawierających zwroty „polskie produkty” czy „rodzime produkty”. Zwycięstwo zawdzięczamy posłance Krystynie Pawłowicz, która – słusznie zirytowana bezczelnością niemieckich kupców, usiłujących wciskać nam obce produkty jako polskie – zwróciła się z prośbą o interwencję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Urząd ofuknął Germańców, którzy pośpiesznie zadeklarowali, że więcej kłamliwych haseł używać nie będą. Musimy się jednak bronić nie tylko przed ekspansją zagranicznych produktów sprzedawanych czy reklamowanych jako polskie, ale też przed inwazją obcych produktów w ogóle. Potrzebna jest wielka, ogólnonarodowa akcja pod hasłami „Kupuj tylko polskie” i „Swój do swego po swoje”.

Tu, na naszej ziemi, jakże bowiem jesteśmy zmęczeni i stłamszeni zalewem cudzoziemszczyzny. Chińskie majtki, wietnamskie buty, azjatyckie koszulki z motywem Żołnierzy Niezłomnych, szwajcarskie zegarki, niemieckie samochody. Aż strach wyliczać. Od obcych nie tylko nie powinniśmy nic kupować, ale też niczego im nie sprzedawać. Ileż cennych dóbr wywozi się co roku za granicę, wystarczy popatrzeć na statystyki eksportu!