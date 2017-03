Pod nadzorem

Wychodzę z domu. Zaraz po zamknięciu furtki wpadam w oko pierwszej kamery. Czy pójdę w górę czy w dół, zaraz przekaże mnie następnej. Spokojnie schodzę w kierunku stacji. Tutaj już orgia – kamery na co drugim słupie. Bogusław Linda nie był w życiu tak starannie filmowany. Na szczęście nadjeżdża ciuchcia. Kamery, nad czym ubolewają nasi stróżowie porządku, nie są jeszcze zainstalowane we wszystkich pociągach. Mam więc teoretyczne szanse na chwilę incognito. Ale już Paryż. Gare de l’Est, podobno nieco zacofany, ale w porównaniu z moim miasteczkiem obserwacja wzrasta do kwadratu.

Nie inaczej na ulicach. Chcę coś kupić. Płacę kartą kredytową. Przedpotopowych czeków już niemal nigdzie nie przyjmują. Gotówki używa jeszcze, według „Le Parisien”, około 30 proc. Francuzów, do których zresztą apeluje się solennie i bez przerwy, żeby wzorem postępowej Szwecji rezygnowali z tego średniowiecznego przyzwyczajenia. Oczywiście moja zapłata zostaje zarejestrowana i ktoś może w ciągu sekundy wiedzieć, co, gdzie i kiedy kupiłem.