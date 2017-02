Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Trwa, a wręcz przyspiesza wielka wycinka polskich drzew. Ale zmian dokonano także w prawie łowieckim, które umożliwi polowania nawet na prywatnych terenach bez wymagania zgody właściciela. Te przykłady dobitnie pokazują, jak dzisiejsza władza pojmuje ochronę przyrody. Da się to streścić w krótkim haśle: strzelaj i rąb.

Skąd się bierze taki stosunek do natury, dlaczego minister środowiska zamienia się w ministra eksploatacji środowiska, ale też skąd w Polakach taka niechęć do drzew? W końcu to nie minister osobiście je wycina, tylko obywatele, którym na to pozwolono. Co dalej z wycinką i prawem łowieckim, czy drzewa i żubry to przetrzymają?

O tym wszystkim w najnowszej POLITYCE w dwóch tekstach: Marty Sapały o polskiej masakrze piłą mechaniczną oraz Joanny Podgórskiej o pokocie żubrów i innej zwierzyny.

Co ponadto? Piotr Pytlakowski pisze o rozpoczynającym się kilkutygodniowym festiwalu Żołnierzy Wyklętych, czyli jak wygląda polityka historyczna w działaniu. Aneta Kyzioł o głośnym spektaklu „Klątwa” – co obnaża, kogo obraża, czym prowokuje. Wojciech Szacki analizuje sytuację wewnątrz PiS – jak kilkanaście miesięcy sprawowania władzy odbiło się na kondycji tej partii. A Juliusz Ćwieluch opisuje Żandarmerię Wojskową, która stała się przyboczną gwardią ministra Macierewicza.

I jeszcze: Marta Mazuś o tym, jak państwo nie wspiera pomocy dla uchodźców, a wręcz przeciwnie. Edyta Gietka o tym, że choroba Alzheimera dotyka coraz młodszych ludzi, już nawet pięćdziesięciolatków. A Marcin Piątek opisuje intratny biznes polegający na usuwaniu z samochodów z silnikiem diesla proekologicznych filtrów – dlaczego się to robi i jak to wpływa na środowisko?

Polecam też teksty: o nowym (i nowatorskim) tłumaczeniu twórczości Boba Dylana, o rozwijającym się e-sporcie i o domu polskich weteranów w Anglii.

Zachęcam także do przeczytania naszej bogato ilustrowanej relacji z obchodów 60-lecia POLITYKI – było świetnie, dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze rocznicowe uroczystości, spotkania, panele, przysłali gratulacje i ciepłe słowa. Zostańcie z nami na kolejne dekady!

Życzę Państwu miłej lektury najnowszego numeru POLITYKI.

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego