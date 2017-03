Polki znów się buntują

Przez nieco ponad rok rządów PiS zamknięto program dofinansowania in vitro, zablokowano dostęp do awaryjnej antykoncepcji, porodówki znów mogą zmienić się w koszmar, ofiary przemocy domowej straciły oparcie w organizacjach pozarządowych, edukacja seksualna została sprowadzona do absurdu, edukację równościową w ogóle wyrugowano ze szkół; niewykluczone, że w bliskiej przyszłości ta ideologiczna kontrreformacja dotknie też uniwersytety.

Sporządzamy tu remanent poczynań władzy – wystarczająco dotkliwych, by wyprowadzić tysiące Polek na ulice. Ale nie byłoby takiego gniewu, gdyby nie narastający ton pogardy i agresji wobec kobiet w debacie publicznej. Te wszystkie protekcjonalne i obleśne zachowania, jak np. ministra Jana Szyszki wobec dziennikarki, która usiłuje mu zadać poważne pytanie, a on proponuje jej całowanie rączek. Te hejterskie ataki na kobiety, gdy starają się włączyć w dyskusje na forach internetowych z racjonalnymi argumentami, a odsyłane są „do garów”.

– Pogarda dla płci żeńskiej związana z jej funkcjami biologicznymi i rolą kulturową osiąga w naszym kraju niewyobrażalne rozmiary – mówi Ewa Borguńska z Protestu Kobiet, obywatelskiej, niepartyjnej inicjatywy, która okrzepła po ubiegłorocznych marszach „czarnych parasolek”. – Politycy zachowują się w taki sposób, jakby kompletnie nie mieli świadomości, że wygłaszając pewne poglądy i decydując się na konkretne działania, a raczej ich brak, stają się po prostu barbarzyńcami.