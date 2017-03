Pomidorowy narciarz

W miniony piątek 3 marca, w dniu św. Kunegundy, cały kraj, łącznie ze mną, wstrzymał oddech i przerwał pracę. Jak grom z czystego nieboskłonu zwaliła się na nas wiadomość, że pan Andrzej Duda przerwał na chwilę jazdę na nartach i zjadł mięsko. Głęboko wierzący i jeszcze głębiej praktykujący polski katolik! W czasie Wielkiego Postu! Szef gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski natychmiast wystosował dementi i poprosił światowe agencje prasowe o podanie informacji, że na talerzu głowy państwa leżał faszerowany pomidor. W ciągu następnych godzin tęgie łby z Kancelarii rozwiewały wątpliwości społeczeństwa co do składu farszu. Zwyciężył ser góralski i to on oficjalnie został bohaterem dnia. Doktor prawa mógł dalej w szampańskim nastroju szusować w śnieżnym pyle.

Tymczasem tego samego dnia podczas konferencji w pobliskich Katowicach rozstrzygały się podstawowe sprawy ustroju państwa dotyczące niezawisłości sądów.