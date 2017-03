Mizerski na bis

Czy Bóg kocha Polskę? Zdaniem portalu Fronda.pl – jak najbardziej, z tym że to nie rozwiązuje kluczowych problemów Polski. „Mamy rok 2017 i na nowo musimy postawić sobie kilka strategicznych pytań” – pisze publicysta portalu. „Czy jesteśmy w stanie zagospodarować po ludzku to, co daje nam Bóg? Czy jesteśmy w stanie dostrzec kierunek zmian, zrozumieć go i dobrać do niego odpowiednie sojusze?”.

Na szczęście pewne znaki czasu są jasno widoczne. Najważniejsze z nich, zdaniem Frondy, to wygrana Trumpa, amerykańskie bazy w Polsce, a także wybudowanie Centrum Opatrzności Bożej, zakupienie kolekcji Czartoryskich, utrata przez G. Sorosa pierwszego miliarda i wybranie abp. Jędraszewskiego na metropolitę krakowskiego. Kierunek zmian jest zatem wyraźnie zarysowany, pytanie, czy do tego kierunku dostosowana jest kondycja polskiego narodu? „Jest już dużo lepiej, niż było jeszcze rok temu”, uspokaja Fronda, jednak jako naród wciąż „nie potrafimy wyjść z zaklętego kręgu zabawy, przyjemności i zaczadzenia”.