Polityka i obyczaje

Krzysztof Varga w „Dużym Formacie” w roli krytyka teatralnego: „W »Klątwie« Frljicia ja rewolucji nie widzę, ja widzę oportunizm. Oportunizm polegający na tym, aby środkami skomplikowanymi jak szpadel wywołać wstrząs polityczny. (…) ująć się też należy przecież za Wyspiańskim, z którego na moje przytępiałe ucho zostało w »Klątwie« może z 10 procent tekstu”.

W „Do Rzeczy” Paweł Kukiz mówi, w co wierzy: „Wierzę też, że przekonam prezesa Kaczyńskiego, iż warunkiem sine qua non rozwoju i bezpieczeństwa państwa są takie zmiany w legislacji, które zapobiegną możliwości popełnienia przez nową władzę błędów starej władzy, które oduczą polityków złodziejki i nadużywania władzy. Jeśli przez kolejny rok nic się w tej kwestii nie zmieni, to trudno – wówczas będę musiał stać się opozycją jeszcze bardziej totalną niż ta obecna”. Prezesowi już cierpnie skóra.