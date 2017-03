Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Przerwanie finansowania metody in vitro, zmiana standardów opieki okołoporodowej, przywrócenie recept na antykoncepcję awaryjną, a zwłaszcza pogorszenie w kwestii udziału państwa w zwalczaniu przemocy domowej budzą oburzenie i protest. Do tego dochodzą zabiegi kulturowe i propagandowe, mające prowadzić do zmiany roli i miejsca kobiet w społeczeństwie, mają być teraz bardziej tradycyjnymi żonami i matkami – Polkami; pojawia się coraz mniej skrywany patriarchat.

O tym wszystkim piszemy w najnowszej POLITYCE, nie tylko dlatego, że jest właśnie 8 marca, bo te problemy narastają i są coraz głębsze. Długą ich listę znajdziecie Państwo w artykule Katarzyny Czarneckiej, Joanny Podgórskiej, Agaty Szczerbiak i Ewy Wilk pt. „Kobiety przeciw »Panom«”. Skojarzenia ze sławetnym stwierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego o „ludzkich panach” są nieprzypadkowe.

Polecam też drugi odcinek naszego cyklu „Co po PiS”. Tym razem o edukacji: czy po odsunięciu PiS od władzy należy przywrócić gimnazja, co z sześciolatkami, jak układać programy szkolne, jak ma wyglądać modelowe kształcenie młodego człowieka – raport napisali, przy udziale ekspertów – Edwin Bendyk i Joanna Cieśla.

Co jeszcze w najnowszym wydaniu POLITYKI? Ewa Siedlecka pisze o tym, że po zrujnowaniu Trybunału Konstytucyjnego władza zabiera się za Sąd Najwyższy i co to oznacza dla stanu praworządności w Polsce; Jacek Żakowski jest umiarkowanym optymistą co do możliwości zjednoczenia opozycji przeciw PiS, ale pod pewnymi warunkami, które zawiera w swojej publicystyce; Rafał Kalukin opisuje coraz bardziej kieszonkową prezydenturę Andrzeja Dudy, a Grzegorz Rzeczkowski analizuje skomplikowaną sytuację polityczną w Polskim Radiu.

Ponadto: jak się mają ofiary słynnego karambolu z udziałem Antoniego Macierewicza, o losach nieuchwytnego dla wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Stonogi, kontrowersyjnego biznesmena mieszającego na różne sposoby w polskiej polityce i o budowie mieszkalnych loftów na terenie Stoczni Gdańskiej.

To niewielki wycinek naszych propozycji z najnowszej POLITYKI. Zachęcam do zapoznania się z całością oferty, każdy znajdzie coś dla siebie.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

zastępca redaktora naczelnego