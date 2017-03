Co dalej z protestami kobiet? Czy władza wreszcie wysłucha ich głosu?

Zamiast 8 marca tradycyjnie świętować – kobiety postanowiły się pokazać. Policzyć. Wykrzyczeć populistycznej władzy swoje postulaty. Polskie manifestacje zainspirowały do oporu także w innych krajach. W sumie strajkowało 55 państw.

Skali zmian, które od półtora roku forsuje PiS, poświęciliśmy okładkę aktualnego wydania POLITYKI. I jest to skala miażdżąca.

– Myślę, że to jest ważny moment, który pokazuje, że coś, co zaczęło się w październiku, zaczęło się naprawdę. To nie był zryw emocjonalny i chwilowy, ale proces. Bardzo chciałabym wierzyć, że on będzie trwać – mówiła w czasie strajkowej dyskusji w POLITYCE Martyna Bunda, szefowa działu społecznego.

Wysłuchaj skrótu z dyskusji w POLITYCE: