Polityka i obyczaje

Otwierająca strona w „Gazecie Polskiej” oprócz wstępniaka naczelnego ma też rubrykę „Tomasz Sakiewicz poleca”, w której pisze on o książce Krzysztofa Szczerskiego, bo to „jeden z ważniejszych umysłów w Prawie i Sprawiedliwości” i reklamuje konkretny bar z Krakowa: „Niezwykle zdrowa dieta, bez mięsa i alkoholu (...). Człowiek czuje się po tym lekki i pełen energii. Ceny wręcz niskie”.

W „Do Rzeczy” minister Macierewicz dementuje plotki o konflikcie z prezydentem Dudą: „Według mojej oceny – to dobra współpraca. Co do strategii – nigdy nie było między nami żadnej różnicy. (...) A poza tym podczas uroczystości państwowych i spotkań zawsze jestem pod wrażeniem przemówień pana prezydenta”. Wrażliwy minister.

Wyznanie Piotra Skwiecińskiego we „wSieci” brzmi mocno: „trzymam kciuki za to, żeby ani Alternatywa, ani Front Narodowy, ani Fillon nie tylko nie wygrali, lecz ponieśli klęskę.