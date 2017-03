Nie wszędzie POLITYKA na indeksie pism zakazanych. Lubią nas w MSZ, więc mamy pewną propozycję

Wiemy, że zgodnie z wytycznymi wicemistera Patryka Jakiego POLITYKA nie jest mile widziana w polskich sądach. Jak pisaliśmy, POLITYKA, „Newsweek” i „Gazeta Wyborcza” znajdują się na liście zakazanych w sądach tytułów prasowych.

Okazuje się jednak, że w niektórych ministerstwach POLITYKA nie jest na cenzurowanym. Na przykład w mieszczącym się nieopodal Ministerstwa Sprawiedliwości gmachu MSZ w al. Szucha nasz tygodnik jest czytany, a przynajmniej zamawiany, podobnie jak „Newsweek” i „Gazeta Wyborcza”. Odnotowujemy ten pluralizm i otwartość.

Co się czyta w MSZ

Na liście prasy krajowej, którą chce zamawiać ministerstwo Witolda Waszczykowskiego, jest w sumie 118 tytułów. Wśród kwartalników, dwumiesięczników, miesięczników, pism specjalistycznych znajdziemy również sporo tygodników i dzienników.

Wśród tygodników największym wzięciem cieszy się „Do Rzeczy” (18 egzemplarzy) i „wSieci” (15), ale tuż za nimi jest właśnie POLITYKA (14), następnie „Newsweek” (13), „Wprost” (11), „Gazeta Polska” (10), „Tygodnik Powszechny” (8), a także lewicowy „Przegląd” (7), na liście tytułów jest też jeden egzemplarz „Niedzieli” oraz „Najwyższego Czasu!”.

Równie pluralistycznie jest na liście dzienników: na biurkach kierownictwa i urzędników resortu ląduje 17 egzemplarzy „Rzeczpospolitej” (plus 15 egzemplarzy wydań weekendowych), a także 14 egzemplarzy „Gazety Wyborczej” (plus 12 weekendowych). Wśród dzienników są też „Gazeta Polska Codziennie” (13 plus 11 w weekendy), „Nasz Dziennik” (po 13), tabloidy „Super Express” i „Fakt” (po tyle samo, odpowiednio 11 plus 9 w weekendy) oraz „Trybuna” (3 razy w tygodniu po jednym egzemplarzu).

Co ciekawe, dla POLITYKI zarezerwowano największą liczbę prenumerat w wersji elektronicznej od 210 do 280. To o 10 egzemplarzy więcej niż dla „Newsweeka”. Dla innych tygodników zaplanowano nieco mniejsze przydziały. „Do Rzeczy” – 130 do 170, „wSieci” i „Wprost” od 150 do 220, „Tygodnik Powszechny” – 100, „Gazeta Polska” – od 20 do 100 (zarówno tygodnik, jak i dziennik). Na liście dzienników znajdziemy „Gazetę Wyborczą” czy „Rzeczpospolitą” (oba tytuły od 130 do 160 prenumerat), a także „Polskę The Times” – od 20 do 100 czy „Dziennik Gazetę Prawną”. Lista wydań cyfrowych jest zdecydowanie skromniejsza i zawiera tylko 18 tytułów.

Mamy pewną propozycję...

Skoro wiemy już, że POLITYKA trafia do MSZ, chcielibyśmy prosić o zwrócenie uwagi na kilka artykułów poświęconych polityce zagranicznej oraz sprawom międzynarodowym z ostatnich numerów, w tym: Łukasza Wójcika o tym, co dla Polski oznacza wojna o Tuska; komentarz Marka Ostrowskiego o Saryuszu-Wolskim; tego samego autora artykuł o tym, co by zrobił Krzysztof Skubiszewski, gdyby dziś był szefem MSZ, eseje Sławomira Sierakowskiego o tym, dlaczego coraz częściej dajemy się uwieść populizmowi, oraz Herty Müller o tym, że strach wraca do wschodniej Europy.



Pan minister Waszczykowski zasłynął kiedyś wypowiedzią, że „być może szef Komisji Weneckiej jeszcze czytał stare gazety”. Dzięki liście prasy prenumerowanej przez MSZ jesteśmy niemal pewni, że polskiemu ministrowi dostaw świeżej prasy nie zabraknie.