Dobrymi apelami (…) jest wybrukowane

Konflikty polityczne nie są oczywiście niczym nowym i nigdy nie były prowadzone w białych rękawiczkach. Wszelako jeśli nie były stowarzyszone z wojnami, dotyczyły elit walczących o władzę, dającą realne lub zmitologizowane profity jej dzierżycielom, natomiast zwykli ludzie przeważnie mieli zdrowy dystans do nieraz nienawistnej wrogości panującej pomiędzy przywódcami rywalizujących orientacji.

W obecnej Polsce to się zmieniło. W miasteczku, w którym mieszkam, jest pewne małżeństwo o odmiennych poglądach politycznych. Ponoć zajmują odrębne piętra i mają oddzielne radia i telewizory. Mam znajomego, doktora nauk technicznych, prowadzącego blog polityczny. Oto jeden z jego wpisów: „Są granice szubrawstwa! W związku z tym, mając na uwadze naszą polską irracjonalną skłonność do politycznej amnezji i patologiczną inklinację do wybaczania draństw wyrządzonych narodowi postanowiłem łobuzom z Platformy Obywatelskiej […] przypomnieć zdawałoby się oczywiste oczywistości, o których niektórzy już niestety nie pamiętają”.

Dalej jest lista (przytaczam tylko niektóre szubrawstwa: rechot przy obrażaniu śp. Lecha Kaczyńskiego i perfidnym prowokowaniu jego umęczonego brata, drwiny z rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, dorzynanie watah, okrzyki o bydle, demonstrowanie wynaturzonej nienawiści i duszenie wolności). I konkluzje: „Przypominam wam te wasze niegodziwe draństwa nie tylko, jako prawicowy bloger, lecz jako uczciwy Polak myślący z troską o państwie. Tak, tak gagatki! My polski naród już wam dziękujemy! (…) Zaś wszystkim miłośnikom Platformy Obywatelskiej (…) solidny rachunek sumienia w Wielkim Poście”.

Wierni ignorują apele biskupów o wzajemny szacunek

14 marca 2017 r. episkopat zaapelował: „W perspektywie zbliżających się Świąt Wielkanocnych biskupi zwracają się do wszystkich stron życia politycznego i społecznego z gorącym apelem o wzajemny szacunek, o autentyczną i roztropną troskę o dobro wspólne, o pojednanie i budowanie jedności i pokoju”. Biskupi nie po raz pierwszy wypowiedzieli się w podobny sposób w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Wszystkie okazały się nieskuteczne, co uzasadnia przewidywanie, że ten z 14 marca podzieli ten sam los. Nie sądzę, aby wezwań hierarchów posłuchało wspomniane małżeństwo lub zacytowany bloger. Wszyscy troje deklarują się jako katolicy, ale nie wygląda na to, aby byli skłonni przekazać znak pokoju swoim adwersarzom, nawet w Wielkim Poście i po solidnym rachunku sumienia. Uogólniając to spostrzeżenie: jest tak dlatego, że natężenie obecnego konfliktu politycznego w Polsce radykalnie podzieliło katolików.

Rzecz nie tylko w tym, że apele ludzi (nie tylko biskupów) Kościoła są ignorowane przez wierzących. Problem polega bardziej na tym, że są one niezgodne z praktyką rodzimych duchownych. Jest bowiem tak, że kościelni głosiciele werbalnie szlachetnych apeli jednoznacznie opowiadają się tylko za jedną stroną polskiego konfliktu politycznego. Tolerują np. takie stwierdzenia, jak np. p. Rydzyka: „Nie dajcie się skazić złem idącym z różnych stron. Te układy, te partie... Jak oni kłamią, to jest obrzydliwe. PSL, ci z Platformy czy ta Nowoczesna... Boże, jak to kłamie!”.

Wielebny redemptorysta już nawet nie ukrywa, że opowiada o jakiejś amorficznej, odpersonalizowanej masie, o jakimś „to”. Pan Oko, równie wielebny ksiądz, stwierdził (w związku z odwołaniem wykładu R. Kiessling, radykalnej działaczki antyaborcyjnej): „Bojówki marksistowskie, które protestowały przeciw temu spotkaniu na UJ, to ludzie zdolni do przestępstwa”. Pan Bortkiewicz, też duchowny, profesor teologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, myśląc o Ojczyźnie, postuluje, aby opozycję wsadzić za kratki, aby tam mogła realizować swoje pomysły obalenia władzy.

Nie spotkałem się z ani jednym głosem publicznego sprzeciwu ze strony biskupów wobec takich wypowiedzi. Nie są wyjątkiem, bo podobnych przykładów można przytoczyć bardzo wiele. Znakomicie konkurują z tym, co opowiadają zwykli ludzie, np. wspomniany bloger.

Kto mówi językiem nienawiści?

Nie zamierzam twierdzić, że tylko jedna, mianowicie prawicowa, strona ponosi winę za obecny konflikt w Polsce. To prawda, że p. Bartoszewski użył terminu „bydło”, a p. Sikorski powiedział o dorzynaniu watahy. Obaj jednak wyjaśnili, o co im szło, zwłaszcza to, że nie mieli na myśli Polaków en bloc czy nawet wszystkich polityków stojących po przeciwnej stronie sceny politycznej.

Obecna opozycja, będąca poprzednią władzą, też nie przebiera w słowach, i to w sposób nieraz naganny. Niemniej nie opowiada o zdrajcach, łotrach, szubrawcach, gorszym sorcie czy złodziejach, w przeciwieństwie do liderów polskiej prawicy, z tym najważniejszym włącznie. Istotne jest nie tylko to, że stosowanie tych i podobnych epitetów staje się notorycznym obyczajem prawicy, ale także to, iż jej przedstawiciele, zarówno prominentni, jak i szeregowi, nie uważają języka, jakiego używają, za coś niewłaściwego czy nagannego.

Ponadto inwektywy ze strony prawicy na ogół adresowane są do wszystkich, którzy myślą inaczej niż ona. Można nie lubić p. Tuska, ale gdy p. Krasnodębski, europoseł, wykładowca m.in. kilku katolickich uniwersytetów, powiada, że obecny przewodniczący Rady Europejskiej powinien, dla jasności, jak prawi, przyjąć obywatelstwo niemieckie, to – proszę mi wybaczyć niezbyt eleganckie skorzystanie z nazwiska – zdębieć na krasno z wrażenia. Ciekawe, czy p. Krasnodębski zrzeknie się tytułu profesora, nadanego mu przez Wolne Miasto Hamburg.

Pani Pawłowicz, znana parlamentarzystka, tak oto skwitowała antyrządowe protesty, m.in. ten tzw. czarny: „To są ludzie, którzy są zdolni do wszystkiego, którzy idą do esbeków i się z nimi kumają. Będę się trzymała od nich daleko. Muszą odczuć, że zrobili coś naprawdę złego. Tym bardziej że już wiemy, iż im nie chodzi o żadną dyskusję, ale o dehumanizowanie, ośmieszanie, diabolizowanie”.

Można jednak zapytać o związek wypowiedzi świeckich polityków ze stanowiskiem większości ludzi Kościoła. 24 grudnia 2016 r. pan Gądecki, arcybiskup i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wezwał do poszanowania demokratycznie wybranej władzy. Nie znam jednak oświadczenia żadnego z polskich biskupów ani też jakiegoś ich gremium wzywającego demokratycznie wybraną (w 2015 r.) władzę do poszanowania obywateli, także tych, którzy na nią nie głosowali.

I to jest esencja rozważanego problemu, polegająca na tym, że stronnicze stanowisko polskiego Kościoła w sprawach politycznych jest dla jednych niewiarygodne, natomiast dla innych stanowi alibi usprawiedliwiające operowanie językiem nienawiści. Wprawdzie nie odwołuję się do internetowego planktonu w postaci anonimowych komentarzy, ale zdaniem specjalistów poziom tzw. hejtu, zwłaszcza prawicowego, w „Internet.pl” jest znacznie większy niż w innych zakątkach świata.