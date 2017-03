Kim jest prokurator Luis Moreno-Ocampo, który ma sprowadzić do kraju szczątki tupolewa?

Słynnego argentyńskiego prokuratora, który najpierw u siebie w kraju był zaangażowany w śledztwo przeciwko dyktaturze wojskowej gen. Jorge Rafaela Videli, a potem przez ponad dekadę jako pierwszy szef Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze ścigał zbrodniarzy wojennych i ludobójców, minister Antoni Macierewicz wynajął do odzyskania wraku tupolewa i dogadania się w tej sprawie z Rosjanami.

Umowa między prokuratorem Luisem Moreno-Ocampo a ministrem Macierewiczem nie zakłada, że Argentyńczyk wrak odzyska, tylko że spróbuje to zrobić. I spróbuje znaleźć podstawy prawne, żeby to, co zostało z samolotu, wróciło do Polski. Prokurator służy wkładem eksperckim i doradczym oraz, jak sam mówi, „niezależną i bezstronną opinią”.

Oskarżyciel w procesie junty, której członkiem był generał Videla

Moreno-Ocampo jest doświadczonym znawcą prawa karnego i wieloletnim prokuratorem. Dziś wykładowcą na Harvardzie i konsultantem we własnej, założonej w zeszłym roku firmie Moreno Ocampo Consulting. Jego kariera sięga lat 80., kiedy zasłynął jako twardy oskarżyciel w procesie junty, której członkiem był generał Videla. I już wtedy, jak opowiada w wywiadach – mógł zobaczyć, jak bardzo historia może dzielić różne narody.

Po odejściu z prokuratury otworzył w Buenos Aires praktykę adwokacką specjalizującą się w prawie karnym i międzynarodowym. Reprezentował m.in. ofiary niemieckiego zbrodniarza nazistowskiego Ericha Priebkego w czasie postępowania ekstradycyjnego. W kilku procesach bronił też słynnego Diego Maradonę.

Przez 12 lat bycia prokuratorem MTK przeprowadził śledztwa w 12 krajach, a w siedmiu sprawach udało mu się wnieść akt oskarżenia, m.in. przeciwko dyktatorowi Sudanu Umarowi Al-Baszirowi za eksterminację mniejszości etnicznych w Darfurze czy przeciwko Josephowi Kony’emu, przywódcy ugandyjskiej Bożej Armii Oporu, która w walkach wykorzystywała tysiące dzieci. Starał się też postawić przed trybunałem przywódcę Libii Muammara Kadafiego, dopóki ten nie został zabity przez swoich rodaków.

Oceny pracy prokuratora z Argentyny są podzielone

Ostatecznie Trybunał wydał wyrok skazujący tylko wobec kongijskiego watażki Thomasa Lubangi, którego uznano winnym popełnienia zbrodni wojennych i werbowania do swojej armii dzieci. Trwa w tej sprawie postępowanie apelacyjne. Oceny pracy prokuratora z Argentyny były jednak podzielone.

I obok opinii o tym, że był miernym prokuratorem, a prawdziwe efekty jego pracy wątłe, są też oceny broniące go, zakładające, że w takiej instytucji jak MTK trudno mówić o sukcesie.