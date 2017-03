Z życia sfer

To dobrze, że w Senacie rozpoczęto prace nad ustanowieniem Chorągwi Rzeczpospolitej, która będzie przysługiwała prezydentowi Dudzie. Uważam, że Andrzeja Dudę należy oznakować chorągwią, żeby się czymś interesującym wyróżniał. Oznakowany Andrzej Duda będzie łatwo rozpoznawalny na galach i piknikach, a na narciarskim stoku inni narciarze, poznając Andrzeja Dudę po jego chorągwi, będą mu zjeżdżali z drogi i omijali szerokim łukiem, dzięki czemu uniknie groźnych kolizji i upadków.

Przystrojony prezydent Duda odróżni się też od swojego rzecznika, z którym obecnie łatwo go pomylić. W telewizorze Andrzeja Dudę najprościej rozpoznać po kasku narciarskim, goglach i kijkach, które trzyma w dłoniach, a także po stojącej obok pani prezydentowej. Ale w radiu jest kłopot, gdyż i Andrzej Duda, i jego rzecznik mówią to samo i nawet nie wiadomo, kto po kim powtarza. Zdaniem niektórych istnieje niebezpieczeństwo, że gdyby rzecznik Andrzeja Dudy założył narciarski kask i gogle, sam mógłby pełnić urząd prezydenta i nikt by się nie zorientował.

Niezależnie od chorągwi warto się zastanowić nad ewentualnym wyposażeniem Andrzeja Dudy w sygnały świetlne i dźwiękowe, co jeszcze dodałoby mu prestiżu i dodatkowo odróżniło od aspirującego do zajęcia jego miejsca rzecznika. Z tym że Jarosław Kaczyński mógłby nie być tym pomysłem zachwycony, bo przecież nie po to wybrał Andrzeja Dudę na prezydenta, żeby ten miał jakiś prestiż, czymś się wyróżniał albo wysyłał jakieś sygnały.