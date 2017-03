Premier, czyli lider

Po brukselskiej klęsce PiS Platforma postanowiła pójść za ciosem i złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Pismo w tej sprawie w najbliższych dniach trafi do marszałka Sejmu – wniosek będzie więc rozpatrzony na początku kwietnia, podczas posiedzenia Sejmu. Jako kandydata na premiera PO wskazała swojego lidera Grzegorza Schetynę. Choć inicjatywa skazana jest na niepowodzenie, ponieważ partia Kaczyńskiego ma samodzielną większość, sejmowa debata nad wnioskiem Platformy ma być okazją do wypunktowania rządów PiS. Schetyna będzie mówił o łamaniu standardów demokracji, o niszczeniu sądownictwa, rujnowaniu wizerunku Polski, nepotyzmie, partyjniactwie, nieudolności ministrów gabinetu Szydło... 35-stronicowe uzasadnienie do wotum, w którym wnioskodawcy punkt po punkcie wytykają błędy i skandaliczne decyzje władzy, jest na internetowej stronie PO. Za odwołaniem rządu oprócz PO zagłosują też posłowie Nowoczesnej i PSL. Kukizowcy pewnie wstrzymają się od głosu – co tylko potwierdzi powszechną opinię, że stanowią „opozycję koncesjonowaną”.

W Platformie do ostatniego momentu nie było wiadomo, kogo partia wskaże jako kandydata na premiera. Rozważano wiele kandydatur – wśród nich członków obecnego zarządu partii oraz polityków z tzw.