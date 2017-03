Nie taki z Polaka Europejczyk

Właściwie to zawsze, od Sarmatów poczynając, byliśmy na obrzeżach Europy. Peryferyjność kompensując sobie poczuciem wyjątkowości.

Czy można być za Unią i jednocześnie popierać rządy PiS? Otóż – wbrew nadziejom i kalkulacjom opozycji – nie ma tu kolizji. Stwierdzili to nader przekonująco autorzy (Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar) niedawnego raportu dla Fundacji Batorego, któremu nadali tytuł „Koniec konsensu”. Po lekturze tekstu milusi frazes o najbardziej proeuropejskim społeczeństwie w Unii staje czytelnikowi w gardle.

Z perspektywy autorów deklaratywne kategorie euroentuzjasty i eurosceptyka do niczego już się nie nadają. Bo od czasu referendum akcesyjnego (2003 r.), które wymagało prostej identyfikacji, sprawy poważnie się skomplikowały. Już nie wystarczy powiedzieć „jestem za Unią”. Pytanie właściwe brzmi: za jaką Unią? Czyli – rozbijając to na konkrety – czy jesteś za wprowadzeniem euro? Jak oceniasz pakiet klimatyczny? Co sądzisz o wspólnej polityce imigracyjnej i mechanizmie relokacji uchodźców? Czy uważasz wspólną politykę zagraniczną i obronną za pożądaną?

I tak się, niestety, składa, że euroentuzjastycznym ogólnie Polakom w większości tych kluczowych spraw bliżej do wyborców Marine Le Pen, partii Geerta Wildersa w Holandii bądź Alternatywy dla Niemiec. Nie jest też zresztą przypadkiem, że wcześniej rząd Platformy – tak bardzo przecież proeuropejski – w owych najbardziej wrażliwych sprawach kluczył i odwlekał decyzje.