Gogolizacja

Dzień po słynnym meczu San Escobar–Polska, 27:1, Grażyna jedzie brukselskim autobusem. Naraz ruch staje, rozdzierają się syreny, błyskają niebieskie koguty. Policyjne motocykle śmigają we wszystkich kierunkach, na ulicy mrowi się od czarnych aut. Oblegają je mężczyźni o wygolonych czaszkach, stroje pod kolor samochodów. Z przejęciem nadają coś do własnych rękawów. Pasażerowie autobusu przyklejają nosy do okien. Z pobliskiego hotelu wynurza się świta – ktoś z laptopem, parę osób ze smartfonami przy uchu, kilku osiłków taszczy stroje w celofanowych pokrowcach. Upychają je do samochodów, które odjeżdżają pod eskortą patroli na motocyklach. Z hotelu wychodzi ktoś z teczką. Chyba ważną, jakiś przechodzień zatrzymuje się i robi zdjęcie jego przejętej twarzy.

Naraz poruszenie. Men in black roją się jak osy, które poczuły smugę dymu. Świta przygładza żaboty, napięcie rośnie. Z hotelu wychodzi... kto? Odpowiemy rebusem: zazwyczaj wychodzi z worka.