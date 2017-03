Mizerski na bis

Ateiści są skazani na wymarcie – informuje Fronda.pl. Wynika to jasno z badań amerykańskich naukowców specjalizujących się w psychologii ewolucyjnej. Pokazały one, że im bardziej ktoś jest religijny, tym więcej miewa dzieci. Dlatego zdaniem cytowanych przez Frondę uczonych liczba ludzi niewierzących będzie się stopniowo zmniejszać, a wierzących – rosnąć. Nieuchronny z naukowego punktu widzenia koniec ateistów raczej nie wywoła w Polsce wielkiego poruszenia. Zdaniem polskich biskupów związana z ateizmem cywilizacja śmierci i będąca efektem tej cywilizacji niechęć do płodzenia dzieci musi ateistów wykończyć i nikt tu po nich płakał nie będzie. Jeśli wierzyć amerykańskim uczonym, dzięki tej naturalnej selekcji w Polsce przy życiu pozostaną tylko praktykujący katolicy, niewielka mniejszość prawosławna plus paru Tatarów.

Gwoździem do trumny ma być dla ateistów niepohamowany popęd do antykoncepcji. „Ironią losu jest to, że skuteczne metody kontroli urodzin zostały rozwinięte przez środowiska zsekularyzowane, a teraz okazuje się, że to właśnie na skutek tych metod zmniejsza się udział niewierzących w przyszłych pokoleniach” – piszą badacze. Nie jest tajemnicą, że z powodu stosowania antykoncepcji ateiści nie mają z seksu nic oprócz przyjemności, w przeciwieństwie do osób religijnych, u których podczas seksu często nie dochodzi do przyjemności, za to dochodzi do zapłodnienia, co zdaniem biskupów jest o wiele lepsze.