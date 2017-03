Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

Polowanie ruszyło. Rzecz dotyczy rzekomej zdrady dyplomatycznej byłego premiera w sprawie Smoleńska. Wcześniej Tusk dostał wezwanie jako świadek w innym postępowaniu. W kolejce czekają następne. Tusk ma być najwyraźniej nie tylko „kulawą kaczką”, jak go niedawno nazwał Jarosław Kaczyński, ale jeszcze ustrzeloną.

Co prokuratorzy PiS mogą naprawdę zrobić Tuskowi, jak będą go ścigać, czy ich działania będą skuteczne, czy Tuska można zatrzymać, aresztować, jak to się może skończyć przed sądami? Co na to Unia Europejska? Na te wszystkie pytania w najnowszej POLITYCE kompetentnie odpowiada nasza publicystka Ewa Siedlecka, przypominając również sprawy, jakie mogą być Tuskowi wyciągnięte.

Co jeszcze w najnowszym wydaniu POLITYKI? O tym, czy Polacy rzeczywiście są takimi euroentuzjastami, za jakich się ich uważa, i co wynika z badań opinii, pisze Rafał Kalukin. O powrocie niechlujstwa, bałaganiarstwa i prowizorki w życiu publicznym i codziennym opowiada Ewa Wilk. O burzeniu pomników w Polsce i na Ukrainie i odradzaniu się nacjonalizmów pisze Ziemowit Szczerek.

Polecam też dwa interesujące wywiady: z Ivanem Krastevem, znanym politologiem i filozofem polityki – o tym, na czym polega siła populistów i czy można jeszcze obronić przed nimi liberalną demokrację. Oraz z dr Magdaleną Nowicką o zmęczeniu Polaków polityką, o lękach związanych z niepewną przyszłością kraju i Europy.

Ponadto: o stowarzyszeniach pacjentów, które zamiast współdziałać, rywalizują ze sobą. O świadkach koronnych, którzy handlują swoimi zeznaniami i oskarżeniami. O karuzeli stanowisk w spółkach skarbu państwa. O modzie na literackie antyutopie w rodzaju „1984” Orwella, jaka powróciła w USA po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta. Także: wspomnienie o bardzie polskiej inteligencji Wojciechu Młynarskim oraz reportaż o amerykańskich żołnierzach stacjonujących w Orzyszu.

Te i wiele innych propozycji zawarliśmy w najnowszym numerze naszego tygodnika, zachęcam do przeczytania wszystkich artykułów. Polecam Państwu gorąco zakup POLITYKI z książką dla dzieci, pierwszą z naszego cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Są to „Bajki, legendy i opowieści wierszem” najbardziej cenionych autorów tego gatunku. Kolejne tomy będą dostępne co dwa tygodnie z POLITYKĄ.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego