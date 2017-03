Czy PiS naprawdę traci w sondażach? W elektoracie prawicowym Kaczyński jest niemal monopolistą

Jak PiS rozdaje dumę

Mariusz Janicki, Wiesław Władyka

Partia Kaczyńskiego daje ludziom to, czego nie dostarcza opozycja: poczucie godności i dumy. To stwierdzenie ma już status oczywistości nie tylko w oczach entuzjastów PiS, ale też niektórych jego przeciwników. Co to znaczy?