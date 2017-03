Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Antoni Macierewicz stał się obiektem setek memów, żartów i najróżniejszych domysłów. Jest jednak ministrem obrony całkiem dużego państwa należącego do NATO i to wszystko przestaje być śmieszne.

Pół biedy z przypadkiem Misiewicza, ale z armii dziesiątkami odchodzą generałowie, a setkami pułkownicy, nie mogą się doczekać rozstrzygnięcia sprawy zakupów potrzebnego uzbrojenia. Minister Macierewicz znany jest też z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi i wciąż – bez pokazania jakichkolwiek dowodów – sugeruje, że w Smoleńsku doszło do zamachu, za którym stał Kreml.

Zasadne więc robi się pytanie: co na to NATO? W najnowszym wydaniu POLITYKI o słabnącej pozycji Polski w Pakcie pisze nasz redakcyjny znawca spraw wojskowych Juliusz Ćwieluch. Bardzo Państwu polecam ten obszerny, interesujący i kompetentny artykuł. Warto zobaczyć na tym przykładzie, jak polska rzeczywistość jest odbierana na zewnątrz i jak to, do czego w kraju już się przyzwyczailiśmy, może szkodzić interesowi kraju.

Co ponadto? Bardzo dużo, bo najnowszy numer liczy aż 124 strony. Malwina Dziedzic zgłębia intencje i nadzieje Platformy związane z wotum nieufności dla rządu premier Szydło. Janicki i Władyka zastanawiają się, w jaki sposób politykom PiS udało się przekonać tak wielu ludzi, także swoich przeciwników, że dzisiejsza władza „przywraca Polakom godność”. Adam Krzemiński pisze o tym, czy Polacy wciąż obawiają się Niemców i czy polityka straszenia Niemcami, jaką uprawia partia Jarosława Kaczyńskiego, może być jeszcze dzisiaj skuteczna.

W nowej POLITYCE także: Ewa Siedlecka o ataku na rzecznika KRS Waldemara Żurka i innych sędziów jako metodzie rządzących na spacyfikowanie tego środowiska; Rafał Kalukin o niezwykłej karierze Magdaleny Ogórek; Piotr Pytlakowski o Obywatelach RP, którzy zamierzają znowu demonstrować podczas miesięcznicy smoleńskiej 10 kwietnia mimo nowej ustawy o zgromadzeniach, która im to zasadniczo utrudnia i grozi represjami; Agnieszka Sowa natomiast pisze o inicjatywach radnych PiS w wielu miastach, którzy pod hasłami narodowymi i religijnymi wpadają na bardzo dziwne pomysły.

I jeszcze: o nastolatkach uzależnionych od smartfonów (i co na to poradzić) oraz o pierwszym w Polsce sądowym procesie za umieszczenie fotografii dziecka na Facebooku.

Wymieniłem tylko pierwsze dziesięć artykułów z najnowszej POLITYKI, a jest ich ponad trzydzieści! Zachęcam do przeczytania wszystkich pozostałych. A także do zakupu POLITYKI z Filmem Roku „Wołyń” Wojtka Smarzowskiego, który wraz z POLITYKĄ ma swoją premierę na DVD. Ten głośny obraz zebrał niedawno wszystkie najważniejsze Polskie Nagrody Filmowe Orły 2017. Tego filmu nie powinno się przeoczyć.

Życzę pasjonującej lektury i oglądania!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego