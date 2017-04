Prezydent złożył broń przed Antonim Macierewiczem?

Andrzej Duda skrytykował też medialną aktywność odchodzących z wojska generałów. Zwierzchnik sił zbrojnych najwyraźniej poddał się ministrowi obrony i nie zamierza kontynuować sporu.



To prawda, Antoni Macierewicz ma dziś inne kłopoty, ale przynajmniej powetował sobie na „froncie” prezydenckim, o ile w ogóle można było mówić o jakiejś wojnie. Na dorocznej odprawie kierownictwa MON i dowódców Sił Zbrojnych RP – pierwszej, na której nie było już krytykujących Macierewicza generałów – Andrzej Duda w pełni wsparł politykę ministra, a krytykę ostatnich zmian kadrowych skierował przede wszystkim przeciw odchodzącym generałom.



Już po pierwszej rozmowie w BBN, 31 marca, wywołanej pismami i pytaniami prezydenta o ataszaty i dowództwo w Elblągu, widać było, że prezydent nie ma zamiaru eskalować sporu z potężnym ministrem. Na terenie Centrum Konferencyjnego MON to Antoni Macierewicz był u siebie i trzeba przyznać, że doskonale wykorzystał tę przewagę. Już na wstępie poprosił zgromadzonych generałów i pułkowników, by na stojąco powitali prezydenta i podziękowali za jego wkład w sukcesy obronności kraju. Samo przemówienie Macierewicza było skierowane do Andrzeja Dudy, tak jakby zwierzchnik sił zbrojnych był tylko szczególnym gościem, a nie elementem systemu bezpieczeństwa militarnego.



„Osiągnięcie tego celu nie byłoby, panie prezydencie, możliwe bez pana wsparcia. I za to raz jeszcze, teraz, w obecności całej kadry kierowniczej Wojska Polskiego, proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania” – tak Macierewicz zakończył wyliczanie decyzji NATO i USA, wskutek których w Polsce znalazły się brygadowa grupa bojowa wojsk pancernych i wielonarodowy batalion NATO.

Minister w ciągu kilkuminutowego wystąpienia jeszcze kilka razy dziękował, witał i chwalił Andrzeja Dudę. Ale postawił mu też zadanie na nowy rok: „związane z koniecznością spełnienia celu zasadniczego, który stoi przed każdą armią, ale w szczególności przed armią polską. Celu którego nie udawało się zrealizować przez ostatnie 90 lat, a który my musimy wreszcie dopiąć – tego, by armia polska była zdolna do efektywnej, skutecznej, pełnej ochrony całego terytorium Rzeczpospolitej. To wielkie zadanie (...) nie będzie możliwe do wykonania bez woli, determinacji i działania zwierzchnika Sił Zbrojnych. Nie mam wątpliwości (...), że takie zadanie zostanie wspólnie zrealizowane”.

Duda o odchodzących generałach

A zatem to minister wyznaczył prezydentowi zadanie do wykonania, nie odwrotnie, mimo że konstytucja stanowi, iż to „Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, a swoje zwierzchnictwo „sprawuje (...) za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej” (art. 134 Konstytucji RP).

Co więcej, Andrzej Duda poprosił (!) kadrę dowódczą o wsparcie najważniejszego projektu Antoniego Macierewicza – tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dał się przekonać, że „to największe przedsięwzięcie, jakie – jeśli chodzi o rozwój polskiej armii – zostało podjęte na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci”. Przypomnijmy, że to między innymi obawy o rolę obrony terytorialnej, jej finansowanie i przydatność na polu walki były powodem przynajmniej kilku dymisji na najwyższych szczeblach armii w ostatnich kilku miesiącach.