Ziobro chce przejąć władzę nad sądami powszechnymi. To furtka do ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości

Zaczęło się zgodnie z prawidłami sztuki: od zmasowanego ataku propagandowego na sędziów. Narzucony przez prezesa PiS i ministra sprawiedliwości, a ochoczo podjęty przed usłużnych (tych, co to zamiast rzetelności wolą tezę, że prawda leży pośrodku) dziennikarzy ton brzmiał: to skorumpowana, leniwa, a bogata i nietykalna kasta.

Potem parlamentarzyści PiS zgłosili do prac legislacyjnych nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych. Znowu wedle sprawdzonego w boju schematu: rządowy projekt legislacyjny jest zgłaszany jako poselski, by przyspieszyć wprowadzenie go w życie i uniknąć konsultacji społecznych.

Zabiegi te jednak nie dziwią. Stawka bitwy jest wszak olbrzymia. Gra toczy się bowiem o ostateczne podporządkowanie partii rządzącej jednego z ostatnich już bastionów wolności – tym razem słowo to nie pada na wyrost – w państwie polskim.

Założenia nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych

Bowiem w wyniku zapowiadanej nowelizacji minister będzie mógł, po pierwsze, bez żadnych ograniczeń wymienić wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych oraz okręgowych. Nie będzie musiał przy tym zasięgać opinii zgromadzeń ogólnych sędziów (dziś mogą one zaprotestować przeciwko kandydatom ministra, a wtedy, aby nominacja doszła do skutku, konieczna jest pozytywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa). To minister – a nie, jak dotąd, prezesi sądów apelacyjnych – ma też mianować prezesów sądów rejonowych.

Zbigniew Ziobro będzie mógł także dowolnie zmienić obsadę wszystkich stanowisk funkcyjnych w sądach (a więc wizytatorów, przewodniczących wydziałów i ich zastępców).

Jeśli zaś nowi prezesi nie sprawdzą się – zdaniem ministra – ten będzie mógł ich łatwo odwołać. W projekcie nader ogólnie opisano bowiem powody mogące uzasadniać taką decyzję, a na dodatek niewiążące ma być zdanie w tej kwestii Krajowej Rady Sądownictwa.

Minister ma też dostać dodatkowe narzędzie nacisku na prezesów i sędziów

Na razie Ziobro sprawuje on tylko „zewnętrzny” nadzór nad prezesami, czyli może ich rozliczać z pełnienia funkcji. Nie ma wszelako wpływu na działania w zakresie tzw. nadzoru wewnętrznego, czyli przykładowo na wydawane przez prezesów sędziom polecenia natury administracyjnej. Teraz ma dostać prawo i do takiej interwencji – czy raczej ingerencji – w pracę sądów.

Równocześnie szef resortu sprawiedliwości chce zyskać możliwość nagradzania wybranych sędziów. I nie chodzi tylko o to, że prezesi ocenieni pozytywnie przez ministra dostawać mają wyższy dodatek. Oto bowiem sędzia sądu okręgowego będzie mógł teraz zostać prezesem sądu apelacyjnego, a sędzia sądu rejonowego – prezesem sądu okręgowego.

Do sądu apelacyjnego będzie też można awansować prosto z sądu rejonowego – z pominięciem etapu kariery (i doświadczenia) w postaci sądu okręgowego. Wystarczy przejść procedurę konkursową przed KRS – ciało, które w efekcie innych niedawnych posunięć ministra Ziobry i PiS również zdominowane zostanie wkrótce przez osoby z klucza politycznego.

PiS chce także odstąpić od zasady losowego przydziału spraw. Ma ona bowiem nie obowiązywać podczas tzw. dyżurów. Sędziowie i adwokaci alarmują: wystarczy, że prokurator będzie wiedział, kiedy który z sędziów będzie pełnił dyżur. Może wtedy próbować manipulować postępowaniem, wnosząc co drażliwsze sprawy (na przykład dotyczące tymczasowego aresztowania) wtedy, kiedy dyżur będzie miał sprzyjający mu – lub po prostu uległy władzy – sędzia.