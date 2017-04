Zły dzień dla Antoniego Macierewicza i jego ludzi. Przegrywają prestiżowy proces z byłą oficer SKW

Chodzi o proces, który major Magdalena E. wytoczyła Bączkowi jako szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego za to, że w ubiegłym roku wydał decyzję o zdegradowaniu jej o jeden stopień.

Warszawski wojewódzki sąd administracyjny uznał w czwartek, że zrobił to bezprawnie, i uchylił jego decyzję (wyrok nie jest prawomocny). Sprawę mjr E. i dramatyczne przypadki innych szykanowanych oficerów opisaliśmy w jednym z ostatnich numerów POLITYKI (nr 14/2017).

Naruszono prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym

– Argumenty, które podnieśliśmy przed sądem, zostały uwzględnione w całości – przyznał po ogłoszeniu wyroku pełnomocnik oficer, mec. Antoni Kania-Sieniawski. – Po uzasadnieniu sądu, które usłyszeliśmy [zostało przez sąd utajnione, dziennikarze mogli wysłuchać jedynie samego wyroku – red.], szef SKW powinien zastanowić się, czy robiąc takie rzeczy, nadal powinien pełnić swoją funkcję.

Wiadomo, że sąd stwierdził, że naruszone zostało prawo oficer do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją SKW, która m.in. nie zgodziła się przesłuchać zgłoszonych przez nią świadków i nie dopuściła do części czynności jej pełnomocnika.

Według adwokata szefostwo SKW chciało za wszelką cenę ukarać major, mimo że była wyróżniającym się oficerem kontrwywiadu wojskowego. Tyle że odmówiła współpracy z nowym kierownictwem szukającym wyimaginowanych dowodów na przestępstwa popełniane przez poprzedników. – Ukarano mnie rzekomo za to, że moje czynności zakłóciły działanie służby. Ale do dziś nie przekazano mi, o jakie działania chodzi. Warto walczyć o swoje i się nie poddawać – mówiła do dziennikarzy Magdalena E.

Pełnomocnik SKW nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Po ogłoszeniu wyroku pospiesznie opuściła sąd.

To już drugie tego typu orzeczenie warszawskiego WSA w sprawie oficera SKW. W grudniu 2016 r. sąd uchylił decyzję szefa kontrwywiadu wojskowego o degradacji płk. Krzysztofa Duszy, byłego szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.