Chcesz wykreować w Polsce bohatera? Wsadź go za kraty. To przypadek Tuska

Jarosław Kaczyński kontra Antoni Macierewicz

Juliusz Ćwieluch, Anna Dąbrowska, Malwina Dziedzic

Zmuszony do odejścia z PiS Bartłomiej Misiewicz to symbol buty i nepotyzmu obecnej władzy. Ta zawrotna kariera nie byłaby możliwa, gdyby nie protekcja Antoniego Macierewicza. I choć wobec samego ministra nie wyciągnięto konsekwencji, jego pozycja została mocno podważona. Czy upokorzenie szefa MON to początek długiej „wojny na górze”?